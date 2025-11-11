¡Úµð¿Í¡ÛÃæÀîâ«ÂÀ¤Î»ÄÎ±¤òÈ¯É½¡¡¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¹Ô»È¤»¤º
¡¡µð¿Í¤Ï£±£±Æü¡¢ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬£¸·î¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÃæÀî¡£ÂçÂ´£±£°Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë£²·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£¶£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¶Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î£¶£°ÅÐÈÄÄ¶¤¨¤ÇÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤â»ëÌî¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Î»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ÇÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢½Ï¹Í¤·¤¿¾å¤Ç·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£º£µ¨Ç¯Êð£¸£µ£°£°Ëü±ß¤«¤é¤ÎÁý³Û¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åì³¤Âç¤«¤é£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿£¶£·ÅÐÈÄ¤Ç£±£·¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£±£¶¥»¡¼¥Ö¡£¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡££³£±ºÐ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¨È´¤Åê¼ê¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¡££±£±Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤âµð¿Í¤Î¤¿¤á¡¢ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÃí¤°¡£
¡¡¢¡ÃæÀî¡¡â«ÂÀ¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤³¤¦¤¿¡Ë£±£¹£¹£´Ç¯£²·î£²£´Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££³£±ºÐ¡£»³ÍÛ¹â¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£Åì³¤Âç¤Ç¤Ï¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢£´Ç¯»þ¤Ï½Õ½©Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë¥×¥í½éÅÐÈÄ¤·¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿£¶£·»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ÄÌ»»£³£³£´ÅÐÈÄ¤Ç£±£´¾¡£±£·ÇÔ¡¢£±£²£°¥Û¡¼¥ë¥É¡¢£³£¸¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¹£´¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£¶¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£