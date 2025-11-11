1»ù¤ÎÊì¡¦¾®¾¾ºÌ²Æ¡¢À¸¸å9¥ö·îÄ¹ÃË¤Î¡È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤òÊó¹ð¡¡¿Æ»Ò¤Ç¤Î´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¾®¾¾ºÌ²Æ¡Ê39¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£J2¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ö¥æ¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀçÂæ¡×¤Ç¡¢º£Ç¯1·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹ÃË¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ª»÷¹ç¤¤¡× À¸¸å9¥ö·îÄ¹ÃË¤È¤Î¡È¿Æ»Ò´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¾®¾¾ºÌ²Æ
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¥æ¥¢¥¹¥¿¤Ë¤Æ¡×¤ÈÄ¹ÃË¤Î¡È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£Æü¤Î»î¹ç¤â¸«»ö¤Ê¾¡Íø ¾º³Ê¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â©»Ò¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¿¥ª¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë´ÑµÒÀÊ¤Î¸÷·Ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç´ÑÀï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤à¤Á¤à¤Á¤¢¤ó¤è¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Èþ¿Í¤À¤·åºÎï¤À¤Í¡×¡Ö¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¾º³Ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤È¿Æ»Ò¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®¾¾¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£³èÆ°¤ÎµòÅÀ¤òÀçÂæ¤Ë°Ü¤·¡¢º£Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
