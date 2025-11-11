º£¤¹¤°¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤ËÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª ¥Þ¥Ë¥¢Àä»¿¤Î¡Ö¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
½©Åß¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤â¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤éÄø¤è¤¯¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤¬Íê¤ì¤½¤¦¡£º£µ¨¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¥Þ¥Ë¥¢¤¬Àä»¿¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥í¥ÁÇã¤¤¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òFTNÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥µー¥Á¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥³ー¥Ç¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¿È¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÅ¹ÊÞ¤ËÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤¤ì¤¤¤Ë¥¥Þ¤ë¥Ë¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç½À¤é¤«¤¯¡¢³Ú¤ËÀü¤±¤½¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡£Éý¹¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¿þ¤ò¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤â¾åÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢µÙÆü¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥Ñー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤ì¤¤¤á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥ïー¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¡£º£Ç¯¤é¤·¤¤mix¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1ËÜ¤«¤â¡£
¥·¥ã¥Ä¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ
¡Ö½µ6¥æ¥Ë¥¯¥í¤òÃå¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥¯¥í¥Þ¥Ë¥¢¤Î@shocogram__¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö½©¤Î¿·¿§¤âÇã¤¤Â¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¥Ë¥Ã¥È¥ê¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤ÈÈ´¤±´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥¥ã¥Ã¥×¤È¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤Ä¤Ä¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ëµÙÆü¥³ー¥Ç¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬º£µ¨¤Îµ¤Ê¬¡£¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤½©Åß¥³ー¥Ç¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥»ー¥¿ー
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥ß¥é¥Î¥ê¥Ö¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ã¼Àµ¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー¤Ï¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¥ª¥ó¥ª¥Õ¤È¤â¤ËÂç³èÌö¤ÎÍ½´¶¡£ÃË½÷·óÍÑ¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Û¤É¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥Ä¤äT¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Û¤É¤è¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¤¬ÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢1Ëç¤Ç¥³ー¥Ç¤ò¾åÉÊ¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤âËÉÙ¤Ç¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥éー¤«¤é¡¢½©Åß¤é¤·¤¤¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¤¥¨¥íー¤ä¥°¥êー¥ó¤âÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤º²¿Ëç¤Ç¤âÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£
º£µ¨¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ
@__naaam.i¤µ¤ó¤â¡ÖµîÇ¯¤â¹ØÆþ¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¿§°ã¤¤¤ò¹ØÆþ¡×¤È¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÇã¤¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥³ー¥Ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Ë¤â¡¢¤Û¤É¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÆ±»Î¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó & ¥Ù¥ë¥È¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤Ç¥³ー¥Ç¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡ý ¥¹¥Ëー¥«ー¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¥Æ¥¯¤ò¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï
¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢
@shocogram__ÍÍ¡¢
@__naaam.iÍÍ
¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Momo.S