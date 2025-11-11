¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿¡×²¬ÉûËã´õ¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼É×¡õ1ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌþ¤·¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÅ·»È¡×¡¡SUPER GTºÇ½ªÀï¤Ç´¶Æ°¤Î1Æü
¡¡1»ù¤ÎÊì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²¬ÉûËã´õ¡Ê33¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³÷À¸¾°Ìï¡Ê36¡Ë¤ÈÄ¹½÷¡Ê1¡Ë¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢²ÈÂ²¤Ç·Þ¤¨¤¿SUPER GTºÇ½ªÀï¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÅ·»È¡×É×¡¦³÷À¸¾°Ìï¡õ1ºÐÄ¹½÷¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿²¬ÉûËã´õ
¡¡²¬Éû¤Ï¡ÖSUPER GTºÇ½ªÀï¡¢Ì¼¤È¤â¤Æ¤®Î¹¡×¡Ö¤½¤·¤ÆÌ¼¡¢1ºÐ6¤«·î¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇÆÊÌÚ¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÆ»¤ò´Ö°ã¤¨¤Ë´Ö°ã¤¨¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÏÆÊÌÚ¸©¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é³ëÀ¾¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë·ë²Ì5»þ´Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ¤¦Êý²ñ¤¦Êý¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÈè¤ì¤Ï¥¼¥í¡ó¡×¤È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î³÷À¸¤ÈÌ¼¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë²¬Éû¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¡¼¥à¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇË¹»Ò¤ò¼êÅÏ¤¹»Ñ¤ä¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¸ø³«¡£É½¾´¼°¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿´¶Æ°¤Î°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖGT300¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤©¡¢Ìþ¤·¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ»÷¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÎÅ·»È¡×¡Ö³÷À¸²È¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³÷À¸¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ Æâ½õ¤Î¸ù¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö³÷À¸¤µ¤ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤©¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Á¥ÓLEON¹æ¥Ð¥Ã¥Á¤·»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª(¾Ð)¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬Éû¤Ï2022Ç¯4·î¤Ë³÷À¸¤È·ëº§¡£24Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
