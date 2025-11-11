¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªÁÏÄÌ¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü Åßµ¨¸ÂÄê25-26Ver.¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×
ÁÏÄÌ¤È¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤ÎÅßµ¨¸ÂÄê25-26Ver.¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯11·î23Æü(Æü)¤«¤é2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¡ª
ÁÏÄÌ¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü Åßµ¨¸ÂÄê25-26Ver.¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î23Æü(Æü)¡Á2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
ÅÀÅô»þ´Ö¡§17:00¡Á23:00
¾ì½ê¡§¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶ 2F ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¹¾ì
º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£
·àÃæ¤Î±é½Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ã¸¤¤ÎÐ¿§¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤¬Åë¾è¤¹¤ë¡Ö¦®(¥¯¥¹¥£¡¼)¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¡Ö¦®(¥¯¥¹¥£¡¼)¥¬¥ó¥À¥à¡×¥ª¥Ö¥¸¥§
Î©Áü¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¦®(¥¯¥¹¥£¡¼)¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ã¸¤¤ÎÐ¿§¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
±é½Ð¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡ÚÃë±é½Ð¡Û
ËèÆü 11:00¡¿13:00¡¿15:00¡¿17:00
¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü ÊÑ¿È
¡ÚÌë±é½Ð¡Û
ËèÆü 19:00¡Á21:30
19:00 ¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º45¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼
19:30 ¡ØMidNight CHA CHA¡Ù
20:00 ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC SPECIAL MOVIE¡× Ver.2.0 ¡ÈCage¡É SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle
20:30 Éü¹ï±ÇÁü¡ÖæÆ¤Ù¡ª¥¬¥ó¥À¥à 2017¡×
21:00 ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC ¥Ú¥ë¥Õ¥§¥¯¥Æ¥£¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×
21:30 ¡ÖGUNDAM:BEYOND¡×
¢¨Åßµ¨¸ÂÄê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï17:00¡Á23:00¤Î´Ö¡¢ÅÀÅô¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù
¸ø³«É½µ¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
ÇÛµë¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿¾¾ÃÝ
2021Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£
È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ëÃÏµåÏ¢Ë®·³¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°Âçº´¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»°¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÇ»Ì©¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
U.C.0105¡¢¥·¥ã¥¢¤ÎÈ¿Íð¤«¤é12Ç¯¡£
°µÀ¯¤ò¶¯¤¤¤ëÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤Ï¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÄñ¹³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤¹¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡£
Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤ªÂæ¾ì¤Ç¡¢Ã¸¤¤ÎÐ¿§¤Ëµ±¤¯¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü¤È¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¶¦±é¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü Åßµ¨¸ÂÄê25-26Ver.¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡ªÁÏÄÌ¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ö¼ÂÊªÂç¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥¬¥ó¥À¥àÎ©Áü Åßµ¨¸ÂÄê25-26Ver.¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡× appeared first on Dtimes.