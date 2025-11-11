²Í¶õ¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ëÂå¡×¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¡ÄÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¡ÖÍê¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×ÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¤Î¡È¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¡É¥¹¥¯¡¼¥×µ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¾×·â¾Ú¸À
¡¡10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤ÎÁíÌ³Âç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎÓË§Àµ»á¡Ê64¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÎÓ»á¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Îµ»ö¡ÖÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¤Î¡Ø±¿Æ°°÷Çã¼ý¡Ù¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºÊ¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¡ÄÎÓË§ÀµÉ×ºÊ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡11·î7Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤ÇÎÓ»á¤Ï¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡¾åÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Îµ²±¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë¤À¤±¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓË§ÀµÁíÌ³Âç¿Ã¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡ËÜµ»ö¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÔ½¸Éô¤ÎKµ¼Ô¤¬¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×11·î9ÆüÇÛ¿®¤Î²òÀâÈÖÁÈ¡ÖÊ¸½Õµ¼Ô¥È¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¼èºà¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍý¡×¤È¤¤¤¦¸«´·¤ì¤Ê¤¤Ì¾ÌÜ¤¬
¡ÖÁíºÛÁª¤Î¤È¤¤«¤éÎÓ»á¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤êÉÕ¤±3Æü´Ö¡Ù¤ä¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ë2Æü´Ö¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸«´·¤ì¤Ê¤¤Ì¾ÌÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÊ¹¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊKµ¼Ô¡Ë
¡¡Kµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ê¤É¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¾î¤Ê¤ÉË¡Äê¤ò½ü¤¯Ï«Ì³Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¼¥í¡£°ìÊý¡¢ÎÓ¿Ø±Ä¤Ï·×269¿Í¡Ê¶È¼Ô1¼Ò´Þ¤à¡Ë¤Ë·×Ìó316Ëü±ß¤ÎÏ«Ì³Èñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â123¿Í¡Ê½ÅÊ£´Þ¤à¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼´Æ»ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ½¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Ï¸ø¼¨Æü¤Ë°ìÀÆ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤êÉÕ¤±1Æü´Ö¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼Å½¤êÉÕ¤±¤ò²¿Æü´Ö¤Ë¤ï¤±¤Æºî¶È¤·¤¿¡Ù¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò°Ý»ý´ÉÍý¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¤Î»Ù½Ð¤È¤Ê¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊKµ¼Ô¡Ë
ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤é¤Î¾×·â¾Ú¸À
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ç¤Î¼èºà¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Kµ¼Ô¡£¡Ö¥Ý¥¹¥¿¡¼°Ý»ý´ÉÍýÈñ¡×¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ëºî¶È¤ÎÃæ¿È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤Î¾Ú¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡ØÍê¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¡¢²¡¤·¥Ô¥ó¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢±«É÷¤Ç¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å½¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¸«²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÏËÉ¿å²Ã¹©¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤âÁ´ÌÌ¥·¡¼¥ë¡£¡ØºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢²Í¶õ¤Î¡Ö°Ý»ý´ÉÍý¡×¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¶âÁ¬¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÎÓ»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤´¼ÁÌä¤Î·ï¤Ï¡¢¸ø±Ä·Ç¼¨ÈÄ¤ËÁªµó±¿Æ°ÍÑ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½ÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢ÔÌÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅ½¤êÂØ¤¨¤Ê¤Éµ¡³£ÅªÏ«Ì³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÁªÂÐ»öÌ³¶É¤«¤é»öÁ°¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤ÇÏ«ÄÂ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÁªË¡¾åÌäÂê¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Kµ¼Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë²òÀâÈÖÁÈ¡ÖÊ¸½Õµ¼Ô¥È¡¼¥¯¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£ÃÏ¸µ¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎÓ»á¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä¡¢¸øÁªË¡°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Á´ËÆ¡¢½»Ì±¤«¤é¤Î¾×·â¾Ú¸À¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
