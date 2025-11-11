¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÂçÀª¡õÆ£Ê¿È¯¿®¤ÇÅê¼ê²ñ³«ºÅ¡¡ÂçÀª¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Æ£Ê¿¡ÖÀ¨¤¤ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¡Ê15¡¢16Æü¡áÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¿Ø¤¬¡¢10Æü¤ËµÜºê»ÔÆâ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤ÇÅê¼ê²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾ÆÆù¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é°Õ¸«¸ò´¹¡£¤ªÅ¹¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ÂçÀª¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤Î±¦ÏÓ¤È¤È¤â¤ËÈ¯µ¯Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·¡¦Æ£Ê¿¤â¡ÖÀ¨¤¤ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ç¤â¶¦Æ®¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤âÅê¼ê²ñ¤ò³«ºÅ¡£Æ£Ê¿¤Ï¡Ö¡Èº£²ó¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡É¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤ò¡ÊÂçÀª¤È¡Ë¤·¤Æ¤¿¡£1²ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ëÂ«¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´Ú¹ñÀïÎ×¤ó¤ÀÊý¤¬ÀäÂÐ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤ä¤í¤Ã¤«¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤«¤é¡ÖÆ£Ê¿²ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤â¹Ô¤¤¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯WBC¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²ø²æ¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£