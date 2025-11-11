´ØÀ¾°åÂç¡¢¤¬¤ó¿·Ìô³«È¯µòÅÀÀßÎ©¡¡ÊÆ¤È¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¡´ØÀ¾°åÂç¡ÊÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡Ë¤Ï11Æü¡¢¤¬¤ó¿·Ìô¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÆ°åÎÅ¸¦µæµ¡´Ø¤È¼£¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâµòÅÀ¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î´µ¼Ô¤¬¿·Ìô³«È¯¤ËÁá´ü¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·Ìô¾µÇ§¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥é¥°¡×¤ä³¤³°¤Ç»È¤¨¤ëÌô¤¬¹ñÆâ¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¡×¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¹ñºÝ¹çÊÛ»ö¶È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆ°åÎÅ¸¦µæµ¡´Ø¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥ª¥ó¥³¥í¥¸¡¼¡×¡£°ÂÁ´À¤òÄ´¤Ù¤ëºÇ½é¤Î´ØÌç¤Ç¤¢¤ëÂè1Áê»î¸³¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¡¢²¤½£¤Ê¤É¤Ë¤âµòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀ¾°åÂç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï½éµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï12·î¡¢´ØÀ¾°åÂç¤ËÀßÎ©Í½Äê¡£