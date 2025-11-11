¾®³Ø¹»²þ½¤¹©»ö¤ÇÃÌ¹ç¤«¡Ä¸½¿¦»ÔÄ¹¤È»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤é4¿ÍÂáÊá¡¡ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò1Ëü±ß¤À¤±¾å²ó¤ë¶â³Û¤ÇÍî»¥¡¡¹âÃÎ¡¦ÅÚº´À¶¿å»Ô
¸½¿¦¤Î»ÔÄ¹¤¬´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¡¦ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î»ÔÄ¹¡¢Äø²¬ÍÇÍÆµ¿¼Ô¡Ê66¡Ë¤È¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦±ÊÌîÍµÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê67¡Ë¤é4¿Í¤Ç¤¹¡£
4¿Í¤ÏµÙ¹»Ãæ¤Î¾®³Ø¹»¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¡¢Äø²¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2¤Ä¤Î¶È¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ÆÍî»¥¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ»¥¤Ë¤Ï6¤Ä¤Î¶È¼Ô¤¬»²²Ã¡£
ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ï5912Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íî»¥²Á³Ê¤Ï1Ëü±ß¤À¤±¾å²ó¤ë5913Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£