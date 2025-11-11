¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¡¡Á´½¾¶È°÷ 370¿Í¤ÏÈòÆñ¤·Ìµ»ö¡¡È¯Á÷ÍÑ¤Î²ÙÊª¤¬Ç³¤¨¤ë¡¡Âçºå¡¦°ñÌÚ»Ô
¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç²Ð»ö¡£½¾¶È°÷¤é370¿Í¤¬ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢Âçºå¡¦°ñÌÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¡×¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö·úÊªÆâ¤Î3³¬ÉôÊ¬¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÒ¸ËÆâ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¯Á÷ÍÑ¤Î²ÙÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤éÌó370¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤¬¶á¤¯¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿ÁÒ¸Ë¤Ï2019Ç¯¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¡¢Ãª¤Î²¼¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¡¢ÁÒ¸ËÆâ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹ñÆâ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£