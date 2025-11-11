Áý»ÒÆØµ®¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹ÈþÎïSHOTÈäÏª¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çä·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë¡¢Áý»ÒÆØµ®¤Î2026Ç¯4·î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ØÁý»ÒÆØµ®¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026.04-2027.03¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿²¤½¤Ù¤êSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
Áý»Ò¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÂÎ´¶Í½Êó¡×¡ÊMBS¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Ç¤Î¥Ï¥¯Ìò¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤¯¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ê¤ËÍ¾¤ë¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡£
º£ºî¤Î»£±Æ¤â¡¢3rd¼Ì¿¿½¸¡ÖLiberty¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦·§ÌÚÍ¥¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£ÉñÂæ¸ø±é¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¡¢°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»£±Æ¤·¤¿¡ÖÄ¶ÈþÎï¥«¥Ã¥È¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¡ÖÁÇ´é¤Î¼«Ê¬¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢Áý»ÒÆØµ®¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÁý»Ò¼«¿È¤â¸ì¤ë¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¥¯¥é¥¹¤ÎÈþ¤·¤¯¥¢¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁý»ÒÆØµ® ¥³¥á¥ó¥È¡Û
²¿ÅÙ¤â¤´±ï¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤¯¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¹¤Ç¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤¤»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¤Ã¤È³§ÍÍ¤Î¿´¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÁý»ÒÆØµ®¡×¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª