アスリートがオーダーコートで魅せる。麻布テーラーのOVERCOAT×サントリーサンバーズ大阪
麻布テーラーは、「OVERCOAT COLLECTION 2025 WINTER」を発売している。今回、特設ページ「アスリートが楽しむオーダーコートスタイル」を公開した。
アスリートが楽しむオーダーコートスタイル
特設ページでは、男子バレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」のアスリートたちが、麻布テーラーのオーバーコートを纏った姿で登場している。
藤中颯志選手は、バルマカーンコートを身に付けて登場。
藤中颯志選手×Balmacaan Coat
小野田太志選手は、アルスターコートを着用した姿を披露している。
小野田太志選手×Ulster Coat
高橋藍選手は、チェスターフィールドコートを着用している。
高橋藍選手×Chesterfield Coat
トレーニングウェアや試合のユニフォームとは一味違った、スタイリッシュな3人の姿をチェックしてほしい。
※高橋藍選手の高橋の「高」は、正式にははしご高
