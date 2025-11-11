41歳・バービー vs 1歳・長女、“育児あるある”写真に共感続々「強敵ですよね」「分かりみが深すぎます…」「活きが良い」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が10日、自身のXを更新。1歳2ヶ月の子どもを育てる母親の“育児あるある”な瞬間を捉えられた写真に、多くの反響が集まっている。
【写真】「ビチビチしてる鮮魚かわいい」バービー＆長女、育児に奮闘するショット
「1歳2ヶ月 VS 41歳9ヶ月」とつづり、2枚の写真を投稿。バービーが長女を抱き上げようとするも、長女は抵抗するかのように小さな手で顔を押さえ、片足で腕を突っぱねる姿が見え、簡単には抱かせてもらえない様子が漂っている。
2枚目では、後ろに身を反らし「抱かれたくない」という意思が伝わる姿が映し出され、育児の大変さを垣間見せる1枚となっている。
この投稿に、育児をしてきたファンから「すごく共感する一枚w 1歳2ヶ月強敵ですよねww」「なるなる（笑） 活きが良い」「分かりみが深すぎます…」「分かる。イヤな時には最大限の力でのけぞるよね」「ビチビチしてる鮮魚かわいいですね」などと共感する声が寄せられていた。
