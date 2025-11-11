【しゃぶしゃぶ温野菜】北海道産真ふぐを使用した人気メニュー「ふぐしゃぶ」が再登場、かにしゃぶも味わえる「ふぐかにセット」も

しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」は、2025年11月12日(水)から期間限定で「ふぐしゃぶ」と「ふぐ&かにセット」を販売する。

北海道産の真ふぐを使用し、淡白ながら旨みが濃い上品な味わいが特徴。今夏に温野菜として初めて「ふぐしゃぶ」を販売した際には、想定の2倍以上の数を販売したという。

また、より季節感と贅沢感を楽しめるよう、「かにしゃぶ」もあわせて登場。両方を味わえる「ふぐかにセット」もラインアップされる。

〈北海道産真ふぐのしゃぶしゃぶ〉

「ふぐしゃぶ」は、北海道産の真ふぐを使用。ふぐならではの弾むような食感と、口の中に広がる甘みが特徴。薬味には小口ねぎともみじおろしを添え、香りと辛みがふぐの旨みを引き立てる。一皿1,100円(税込)で、気軽に楽しめる“冬の小さなご褒美”として提供する。

ふぐしゃぶ（北海道産 真ふぐ）1人前

〈ずわい蟹のかにしゃぶ〉

「かにしゃぶ(ずわい蟹)」は、厳選したずわい蟹の濃厚な甘みが特徴。だしが蟹の旨みを包み込み、口の中でとろけるような味わいを楽しめる。2本で税込880円。

かにしゃぶ（ずわい蟹）2本

4本セットは税込1,650円、10本セットは税込3,850円、20本セットは税込7,700円で販売する。

かにしゃぶ20本セット

〈ふぐとかに、冬の贅沢セット〉

新たに登場する「ふぐかにセット」は、「ふぐしゃぶ(北海道産真ふぐ)」と「かにしゃぶ(ずわい蟹)4本」を組み合わせた一皿。上品な味わいを楽しめる“冬のごちそうセット”として提供する。価格は1皿2,640円(税込)。

ふぐかにセット 1皿

〈販売概要〉

販売期間:2025年11月12日(水)〜2026年3月10日(火)

【ラインアップ一覧(各税込)】

◆ふぐしゃぶ(北海道産 真ふぐ) 1人前1,100円

◆ふぐかにセット 1皿2,640円

◆かにしゃぶ(ずわい蟹) 2本880円/4本1,650円/10本3,850円/20本セット7,700円