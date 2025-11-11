「後ろ姿にまた泣きました」中島健人、Snow ManらとKAT-TUNラストライブ参戦!? 「ホントに胸熱」
元Sexy Zoneの中島健人さんは11月10日、自身のInstagramを更新。人気アイドルらとKAT-TUNのラストライブを鑑賞したことを報告し、写真と動画を公開しました。
【写真＆動画】KAT-TUNラストライブを楽しむ中島健人
ファンからは「貴重なショット」「ノリノリだね」「佐久間くんとダンス完璧！」「ケンティも立派なハイフンじゃん」「先輩後輩の繋がりがホントに胸熱」「見学席でもWe are KAT-TUNしてくれてて嬉しい」「後ろ姿にまた泣きました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「佐久間くんとダンス完璧！」中島さんは「KAT-TUNのDON'T U EVER STOPで人生変わりました。愛してます、KAT-TUN先輩。ありがとうございました。love」とつづり、4枚の写真と1本の動画を公開。KAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」を鑑賞する様子です。Snow Manの佐久間大介さんと宮舘涼太さんと阿部亮平さん、Hey! Sɑy! JUMPの高木雄也さん（高ははしごだか）、A.B.C-Zの元メンバーでタレントの河合郁人さんと鑑賞したようで、2枚目の写真では、6人でつないだ両手を上に掲げる「WE are KAT-TUN」ポーズの後ろ姿を載せました。また、動画では中島さんと佐久間さんが楽曲に合わせてダンスをする貴重な姿も。KAT-TUNへの愛が伝わってきます。
「本当に青春でした」また同日、自身のInstagramのストーリーズも更新した中島さん。「本当に青春でした」「次は自分が後輩にそんな景色を見せてあげなきゃと思わされる最強の先輩達のラストライブでした」など、KAT-TUNへの熱い思いをつづっています。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
