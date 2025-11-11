老眼になると近くのものが見えづらくなり、本を読むのも、店のメニューを見るのも一苦労。何か治療の手立てはないのか。眼科専門医の栗原大智さんは「老眼を和らげる点眼薬や手術にはデメリットもあるので慎重に。普段から老眼鏡を使ったり、セルフケアを試してみるのもいい」という――。

■そもそも老眼とはどういうものか

「最近、近くが見えにくくなった」と感じる方もいると思います。

実は人によって老眼の始まる年齢は違います。35歳で老眼を感じる方もいれば、45歳で老眼を感じ始める方もいます。それはピントが合いやすい位置（近視か正視、遠視）とピントを調節する力（調節力）が大きく影響するためです。

正視や遠視は、遠くが見えやすいため一般的に「目が良い」といわれる状態です。しかし遠視の場合はピントを調節する力がないと見えにくいため、特に手元を見る際には、ピント調節力を大きく使う必要があります。このピント調節力は年齢とともに低下するため、目が良い方は手元が見えにくくなります。この状態を老眼と呼んでいます。

つまり、目が良い方はピント調節力低下の影響を受けやすく、手元が見えにくいと感じやすいのです。一方、近視は一般的に「目が悪い」といわれる状態です。ピント調節をしても遠くが見えにくいため、メガネやコンタクトレンズが必要になります。しかし、近視の方はメガネなどを外せば近くにピントが合いやすいため、老眼の症状を感じにくいとされています。

■スマホがあなたの老眼を早めている

最近、若い方の老眼が増えています。これまでは老眼が始まるのは、おおむね40歳前後とされていましたが、最近では10代〜30代の若い世代でも、老眼の症状が出ることがあります。

特に、スマホは文字が小さく、距離が近くなりがちです。スマホを長時間見ていることで、老眼のような症状を訴える若い方が増えています。これを僕たちは「スマホ老眼」と呼んでいます。長時間スマホを見続けたことで、目の筋肉が疲れてピント調節力が低下してしまう状態です。

スマホ老眼の代表的な症状は、次のようなものです。

・スマホを見た後、遠くの物がぼやけて見える

・スマホの文字を見るとき、少し離すと見やすくなる

・夕方になると、スマホの画面がぼやける

これらの症状があれば、もしかしたらあなたもスマホ老眼かもしれません。

■スマホ老眼を防ぐには大きな画面がいい

スマホ老眼の症状は一時的なものが多いのですが、目を使う環境を変えなければ症状を改善するのは難しいでしょう。

栗原大智『眼科専門医が教える最新知識 スマホ時代の「眼」のメンテナンス』（高橋書店

いちばんの解決策はスマホを使わないようにすることです。しかし、それが難しい場合は、なるべく大きな画面のパソコンやテレビに映して見るのをおすすめします。

例えば、仕事のメールはパソコンから送ったり、YouTubeなどの動画サービスはパソコンやテレビのモニターに映して見たりするなどの対策から始めてみましょう。スマホ老眼の症状が軽いうちに対処すれば、大きく生活を変えることなく、少しの工夫によって老眼の症状を改善できます。

スマホ老眼の症状を放っておくと、目の疲れから頭痛や肩こりなどの症状につながる恐れがあります。生活を便利にするためのスマホで、不自由な生活を送ることがないよう、使い方を見直してみましょう！

■海外で使われている老眼を治す目薬

「老眼を治す目薬はないんですか？」

眼科医をしているとこういう質問を受けます。実は、アメリカでは「VUITY」という老眼に効く目薬が販売されています。「iHerb」などの海外の通販サイトで買えますが、2025年現在、日本ではまだ承認されていないため販売されていません。

たしかに、その目薬を使うと、老眼の症状は改善するようです。この目薬には「ピロカルピン」という成分が含まれており、日本でも緑内障の治療のために処方する場合があります。しかし、老眼には保険適用外なので、老眼の方には処方できません。

なぜピロカルピンが老眼に効くのでしょうか。ピロカルピンには、目の瞳孔を絞る効果（縮瞳）があります。縮瞳すると「ピンホール効果」によってピントが合う距離が増えます。その結果、近くも見えやすくなり、老眼の症状が改善するわけです。

ただし、この目薬によって頭痛や目の充血などの副作用が生じる恐れがあります。さらに特定の目の病気がある方には使えないですし、運転などをする際の影響もあります。しかも、効果が半日持続しないため、必要なときに効果が発揮できるとは限りません。コスパ（費用対効果）は目薬よりも老眼鏡のほうが良いと思います。

また、診察前にこの目薬を使っていると、瞳孔を開く検査ができない場合があり、眼科医としては検査や治療が遅れるのを懸念しています。このように、老眼の症状を治す目薬にはさまざまな問題があるので、くれぐれも眼科医に相談せずに個人で輸入して使わないようにしてください。

■老眼を治す手術にはデメリットもある

インターネットを検索すると、さまざまな「老眼を治す手術」が表示されます。老眼治療を目的とする手術には、僕が知っている限りでは「多焦点眼内レンズ挿入術」「モノビジョンレーシック」「角膜インレー挿入術」「Add-onレンズ」などがあります。手元が見えにくくなる老眼の症状を治すのが手術の目的です。

もしも老眼を治せるなら、老眼鏡をかけたり、目薬をさす手間がなくなって良いですよね。すべてを説明すると混乱すると思いますので、ここでは「多焦点眼内レンズ挿入術」を例に説明します。

これは、目の「水晶体」の代わりに、「多焦点眼内レンズ」を挿入する手術です。多焦点眼内レンズは、近く、中間、遠くなど、さまざまな距離にピントが合うよう設計されているレンズです。白内障の手術でも、この多焦点眼内レンズを入れている方はいます。たしかに、この多焦点眼内レンズを入れると、手元にある近くの文字が見えるようになります。

しかし、多焦点眼内レンズの手術を受けると、さまざまなデメリットが出ることがあります。例えばメガネやコンタクトレンズをしたときに比べて「コントラスト感度」が落ちてしまい、色の濃さを薄く感じてぼやけてしまう場合があります。さらに、多焦点眼内レンズは、夜間のライトをまぶしく感じ、にじみを感じてしまい、運転しにくくなるなどの症状が出ることがあります。

このように老眼の手術はいくつかありますが、現時点では老眼だけを治すものはなく、何らかのデメリットがあります。もちろん、そのデメリットを受け入れることができるほど老眼の症状が強ければ、選択肢の一つに入れても良いかもしれません。しかし「老眼が治る」という文言だけを信じて、手術をするのは望ましくないと思います。

■老眼の症状を和らげる簡単セルフケア

僕がおすすめする老眼を和らげる方法とは、老眼鏡を使って遠くを見て「ピントをぼやけさせる」ことです。これは今お持ちの老眼鏡でできます。老眼鏡が手元にない方は100円ショップなどで、度数がプラス2.0Dくらいの老眼鏡を買って試してみてください。

写真＝iStock.com／Toru Kimura ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Toru Kimura

●メガネをかけなくても遠くが見える方

あえて老眼鏡をかけて、遠くを見てください。

●近視でメガネを利用している方

メガネを外して遠くを見てください。

●近視でコンタクトレンズを装着している方

コンタクトの上から老眼鏡をかけて、あえて遠くを見てください。

いずれもピントが合っていない状態をつくり出すことになります。何かを見ているときはピント調節力を使っています。目を開けている状態でぼんやり見るというのが老眼を和らげるケアのポイントです。

特に、スマホ老眼はピント調節力を使いすぎているだけの場合があり、この方法がとても効くことがあります。最近、老眼の症状が出てきた方や、強くなってきた方は試してみてください。

