Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。

「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。この発表を受けXでは「あ〜ちゃん」「ファンと結婚」「ファンの人と結婚」などがトレンド入りした。

ファンとの結婚といえば、記憶に新しいのが22年の元AKBでタレントの峯岸みなみと、人気ユーチューバーグループ「東海オンエア」てつやの結婚。てつやにとって峯岸は長年の「推しメン」（応援するメンバー）。14年6月、ツイッターで「大きくなったらAKBを卒業して恋愛解禁した峯岸みなみと付き合うんだ」と宣言。峯岸が13年1月、スキャンダルのため丸刈りで謝罪動画に臨んだことを念頭に「原因になったお泊まり疑惑の本当の相手は僕でしたって世間に告白するんだ」などと思いをつづっていた。この推しメンとの結婚が大きな話題となった。

歌手のaikoは21年のライブ中に結婚していたことを発表。後日出演した「ナインティナインのオールナイトニッポン（ANN）」で、お相手が中学時代から自身のファンである年下の一般男性だと明かしていた。

19年に結婚したタレントのベッキーも夫で元プロ野球選手の片岡保幸氏が自身の大ファンであったことを公表。92年に結婚した「ハイヒール」モモコは、関西テレビの番組で結婚相手を募集したのがきっかけで一般男性と結婚した。