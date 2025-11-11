西山茉希、9歳次女が「甘えさせてくれた」おんぶされるショットに反響「大きくなってる」「頼もしい」
【モデルプレス＝2025/11/11】モデルの西山茉希が11月11日、自身のInstagramを更新。娘におんぶされている写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳モデル「成長に感動」9歳娘におんぶされるショット
西山は「甘えん坊が、甘えさせてくれた」「9歳の成長記録」とつづり、夜の街中で娘におんぶされている写真を公開。「突然感慨深かったりする一コマ」と、子どもの成長に感動した様子を明かした。さらに、娘とたい焼きを食べたエピソードに触れ、「食べ物は思っているより記憶に残る。いつかの感覚が蘇るみたいに、味と香りで過去が浮かぶ」と記している。
この投稿に、ファンからは「娘ちゃん大きくなってる」「頼もしい」「仲良し親子で微笑ましい」「素敵なママ」「成長に感動する」「最高の成長記録」といったコメントが寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
