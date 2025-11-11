プロ野球日本ハム、ダイエーで投手としてプレーした野球解説者の武田一浩氏（60）が、2025年11月9日にユーチューブを更新し、大リーグのロサンゼルス・ドジャースの補強ポイントを独自分析した。

「補強ポイントは先発ピッチャー1人と、サード、外野、中継ぎ」

ドジャースは今シーズン、ナ・リーグ西地区優勝を果たした。ポストシーズンでは各シリーズを勝ち上がり、ワールドシリーズ（WS）ではトロント・ブルージェイズを4勝3敗で下し、WS2連覇を飾った。

二刀流の大谷翔平選手（31）をはじめとするスーパースターが集うドジャース。来シーズンは、00年ニューヨーク・ヤンキース以来のWS3連覇を目指す。

今オフ、最強軍団はいかなる戦力補強を行うのか。NHK大リーグ中継で解説を務める武田氏は、「大谷が（ドジャースに）入った理由は、『毎年優勝ができるように』ということ。そういうのに沿っていくと、補強ポイントは決まっている」とし、自身の見解を示した。

「外野、サード、中継ぎ、抑え。ここが1番大事なわけで、先発の（クレイトン）カーショーが（今季限りで引退して）いないので、もうひとり誰かとなる。補強ポイントは先発ピッチャー1人と、サード、外野、中継ぎ」

武田氏は、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）となった今永昇太投手（32）について「ドジャースの可能性はある」とし、こう続けた。

「今永加入なら佐々木はもう1年くらいセットアップとか抑え」

「来季は先発が4人いて、そこに（エメ）シーハン、佐々木（朗希）で。例えば、これで今永を取るとなるとどうなるんだろう。（佐々木は）もう1年くらいセットアップとか抑えとか。抑えはシーズンを通しては厳しいかもしれないので、セットアップで良くなっていくみたいな。先発で使いたいのだろうけど、シーズンが始まって中継ぎをやるのならば、中継ぎだと思うが、そこのところは分からない」

今永は23年オフにDeNAからポスティングシステムを利用してカブスに入団した。米メディアの報道によると、4年5300万ドル（約78億円）の契約で、契約には複数のオプション条項が含まれているという。

大リーグ1年目の24年は、29試合に登板して15勝3敗、防御率2.91。2年の今シーズンは、25試合に登板して9勝8敗、防御率3.73だった。貴重な先発左腕について、武田氏は「いろいろなところから（オファーが）来るのではないか」とした上で、次のように持論を展開した。

「パドレスは、ダルビッシュが（来季）投げられないからパドレスがありそうだなと。でも、投げられるならドジャースに行った方がいい。環境的には西の方がいい。北の方は寒いけど、サンディエゴとかロスは暖かい。故障の心配が東よりは減る。そうするとドジャースに来そうな気がする。取るんじゃない？」

昨オフに続く大型補強はあるのか。今オフのドジャースから目が離せない。