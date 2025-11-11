「塩干田」はなんて読む？秋田県にある5文字の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「塩干田」はなんて読む？

「塩干田」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、秋田県にある5文字の地名です。 いったい、「塩干田」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しおからだ」でした。 塩干田は、秋田県能代市に位置しています。 能代市には、高さ58m、直径164cmのスギで推定樹齢は250年の日本一高い「天然秋田杉」がありますよ。 秋田営林局が平成7年から8年にかけて、国内各地の高いとされている杉を実測したところ、実際にはどれも50メートル程度であったため、晴れて日本一を宣言したんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部