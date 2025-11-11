【天才的発想】4歳児が「パンツの絵柄」に熱烈要望！「前後逆」問題を解決するまさかの理由に5万いいね【ママリ】

4歳さんから「パンツの絵柄」への要望に5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはれいん☺︎4y1y*絵本*育児🌱(@r28s14m)さんが投稿したあるエピソードです。市販の下着を買うと、前後を間違えないように絵が描いてあるものをよく見かけます。この絵がおしりだよ、などの声かけをしたことがある人いるのではないでしょうか。





投稿者のれいん☺︎4y1y*絵本*育児🌱さん。わが子がパンツの絵について、ふと疑問に思ったことを投稿しました。

4歳が「ねぇ、パンツの絵ってなんで後ろについてるの？前にあった方が見えて嬉しいんだけど」って言うとりますのでメーカーさんぜひご検討よろしくお願いします🙏笑

たしかに、お気に入りの絵柄は自分でも見たいですよね。言われてみれば確かに…。という鋭い疑問でしたね。



この投稿に「ほんとそう思う」「うちの子、絵がついてるほうを前にしちゃっています」などのリプライが寄せられました。どうせなら自分で見えるところに、かわいい目印があったほうがいいですよね。思わず納得してしまう投稿でした。

背後から聞こえる「ズズッ…ハァ…ズズッ…ペタ…」音の正体に5万いいね

ご紹介するのはなちゃ☺︎♥⃛5m🎀🍼(@na_____chan94)さんが投稿したある写真です。赤ちゃんの成長は、とても早くて驚きますよね。わが子の成長にうれしさと戸惑いを感じたことが伝わる、ほっこりする投稿をご覧ください。

©na_____chan94

キッチンにいたら背後から聞こえて来るんですよ…ズズッ…ハァ…ズズッ…ペタ…ズズッ…ハァ…

こないでぇええええ😭

ついに、わが子のずり這いが始まったなちゃ☺︎♥⃛5m🎀🍼さん。ますます目が離せなくなりますね。きっと動けるようになったことで、大好きなママのあとをついて行くことにハマっているのかもしれません。



この投稿に「もうずり這いできるんですね」「べビちゃんすごい！」などのリプライが寄せられました。ママのもとに向かって一心で進む姿は、とても愛おしいですよね。家事が進まず大変な一面も想像できますが、こうしてかわいい姿を記録しておくことで、笑って振り返るきっかけになることでしょう。



子どもの成長の早さ、行動の愛おしさを感じるかわいい投稿でした。

パパ手作り焼うどんのおいしさ「1～10でいうと」息子の表現に9万いいね

ご紹介するのはまーこパパ(@maakopapa626281)さんが投稿したある写真。親が出す手料理に子どもが満足そうにしてくれるとうれしいですよね。次回もまた頑張ろうと自然と思うものでしょう。



この記事では、あるパパの手料理を最高の表現でほめたたえた息子のコメントについて紹介します。

©maakopapa626281

俺「うまいか？」

長男「うまい。１から10で表すと100」

まーこパパさんが作った焼うどんを食べた息子。こんな大絶賛をされたら、うれしくてたまりませんよね。きっと、うどんの作り方が良かっただけでなく、まーこパパさんが込めた愛情も、おいしさの隠し味になったのでしょう。



この投稿に「ええ息子さん…」「子どもの言葉って、何年も宝物になりますよね」などのリプライが寄せられました。もちろん、「おいしい」という一言が聞けるだけでもうれしいもの。うれしい気持ちや相手への感謝を言葉にする良さに気づかされるエピソードですね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）