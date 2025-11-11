NIKE FAN GEARチーム別Tシャツ（球団提供）

　巨人は、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ　２０２５　Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ　ｂｙ　Ｆａｎａｔｉｃｓ」の特製グッズを発売すると発表した。２２日から巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。

　キービジュアルを使用したアイテムのほか、選手らが当日着用するナイキ製ファンギアＴシャツなど、豊富なラインアップがとりそろえられている。

【商品一覧】

■「ジャイアンツ・ファンフェスタ　２０２５」グッズ

・ＮＩＫＥ　ＦＡＮ　ＧＥＡＲチーム別Ｔシャツ

［ＴＥＡＭ　ＯＲＡＮＧＥ　／　ＴＥＡＭ　ＷＨＩＴＥ　／　ＴＥＡＭ　ＢＬＡＣＫ　］※Ｓ〜２ＸＬ　　５，８００円

・ＮＩＫＥ　ＦＡＮ　ＧＥＡＲ　フルーツ３　コットン　イラストＴシャツ　※Ｓ〜２ＸＬ　　５，８００円

・ＮＩＫＥ　ＦＡＮ　ＧＥＡＲ　フルーツ３　コットン　イラスト　キッズＴシャツ　※１１０・１３０・１５０　　５，０００円

・キャプテンＴシャツ［ＴＥＡＭ　ＯＲＡＮＧＥ　／　ＴＥＡＭ　ＷＨＩＴＥ　／　ＴＥＡＭ　ＢＬＡＣＫ］※Ｓ〜２ＸＬ　　４，５００円

・アクリルスタンド［集合］　３，８００円

・アクリルスタンド［選手別２５種］　１，６５０円

・フェイスタオル［集合］　２，４００円

・ミニのぼり［選手別２５種］　１，３００円

・アクリルキーホルダー［選手別２１種］　１，０００円

・うちわ［集合、選手別２５種］　９００円

・４連フォトカード［選手別２１種］　７７０円

・＜シークレット＞ステッカー　笑顔０％＆笑顔１００％セット　（２１種）　７００円

■パペットシリーズ

・ユニシャカパーツ（２２種）　６００円

・＜シークレット＞刺繍へアゴム（２２種）　９９０円

・＜シークレット＞刺繍缶バッジ（２２種）　　８８０円

■ジャイアンツ・スターズ

・２０２５シーズン感謝バージョン（１パック）　６６０円

・２０２５　シーズン感謝バージョン　ＢＯＸ（２０パック入り）　１３，２００円

■その他

・推しトートバッグ［ＧＩＡＮＴＳ］（ホワイト）　３，８００円

・推しトートバッグ［ＹＧ、ＴＧ］（ナチュラル）　　２，８００円

・マルチステッカー（１０種）　１，３００円

　詳細は球団公式ホームページまで。