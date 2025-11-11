【巨人】「ファンフェスタ２０２５」特製グッズを発売
巨人は、２３日に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ ２０２５ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ Ｆａｎａｔｉｃｓ」の特製グッズを発売すると発表した。２２日から巨人公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。
キービジュアルを使用したアイテムのほか、選手らが当日着用するナイキ製ファンギアＴシャツなど、豊富なラインアップがとりそろえられている。
【商品一覧】
■「ジャイアンツ・ファンフェスタ ２０２５」グッズ
・ＮＩＫＥ ＦＡＮ ＧＥＡＲチーム別Ｔシャツ
［ＴＥＡＭ ＯＲＡＮＧＥ ／ ＴＥＡＭ ＷＨＩＴＥ ／ ＴＥＡＭ ＢＬＡＣＫ ］※Ｓ〜２ＸＬ ５，８００円
・ＮＩＫＥ ＦＡＮ ＧＥＡＲ フルーツ３ コットン イラストＴシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ５，８００円
・ＮＩＫＥ ＦＡＮ ＧＥＡＲ フルーツ３ コットン イラスト キッズＴシャツ ※１１０・１３０・１５０ ５，０００円
・キャプテンＴシャツ［ＴＥＡＭ ＯＲＡＮＧＥ ／ ＴＥＡＭ ＷＨＩＴＥ ／ ＴＥＡＭ ＢＬＡＣＫ］※Ｓ〜２ＸＬ ４，５００円
・アクリルスタンド［集合］ ３，８００円
・アクリルスタンド［選手別２５種］ １，６５０円
・フェイスタオル［集合］ ２，４００円
・ミニのぼり［選手別２５種］ １，３００円
・アクリルキーホルダー［選手別２１種］ １，０００円
・うちわ［集合、選手別２５種］ ９００円
・４連フォトカード［選手別２１種］ ７７０円
・＜シークレット＞ステッカー 笑顔０％＆笑顔１００％セット （２１種） ７００円
■パペットシリーズ
・ユニシャカパーツ（２２種） ６００円
・＜シークレット＞刺繍へアゴム（２２種） ９９０円
・＜シークレット＞刺繍缶バッジ（２２種） ８８０円
■ジャイアンツ・スターズ
・２０２５シーズン感謝バージョン（１パック） ６６０円
・２０２５ シーズン感謝バージョン ＢＯＸ（２０パック入り） １３，２００円
■その他
・推しトートバッグ［ＧＩＡＮＴＳ］（ホワイト） ３，８００円
・推しトートバッグ［ＹＧ、ＴＧ］（ナチュラル） ２，８００円
・マルチステッカー（１０種） １，３００円
詳細は球団公式ホームページまで。