安めぐみ、淡いグリーンのニットワンピ姿に反響
タレントの安めぐみが９日、オフィシャルブログを更新。出演番組『土曜はナニする！？』（カンテレ・フジテレビ系）で着用した衣装を公開した。
この日、安は『衣装と。』と題してブログを更新。絵文字を交えながら“こんにちは 日曜日っ、今日は寒いですね”と切り出し、“昨日の土曜はナニする！？で着た 衣装です”、“ニットワンピでした”と淡いグリーンのニットワンピースを着用し柔らかな笑顔を見せる全身ショットを披露。ふんわりとした袖とロング丈のデザインが印象的なワンピースで、安らしいナチュラルな雰囲気が漂う一枚となっている。
さらには、“ちょっと前に、美味しいたい焼きをたくさんいただきました”、“と、いつかのクレープ”とたい焼きやバターと粉糖がのったシンプルなクレープを写真とともに紹介。そして最後に“では、皆さん暖かくしてお過ごし下さいね”と呼びかけブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「暖かくてステキ」、「綺麗」、「たい焼き クレープいいね！」、「温かくて 寒くなったから美味しく食べられるね」などの声が寄せられている。
