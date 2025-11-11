「助けたい」だけでは救えない。限界の中で命をつなぐ保護団体の現実と子猫ぐんたが起こした奇跡

雨の夜発見された生後2〜3週間の子猫

「人間の世界で暮らす動物たちが、心身ともに健やかで、そして穏やかでいられる社会を実現したい」という思いのもと、2020年に一般社団法人動物支援団体「ワタシニデキルコト」（以下、「ワタデキ」）を立ち上げた坂上知枝さん。

この連載では、坂上さんとともに活動するメンバーの視点から、現場で起きている“命の最前線”をお伝えする。

坂上さんによれば、過去、野良猫を取り巻く環境や、地域でのトラブルを減らすための活動「TNR（Trap＝捕獲、Neuter＝不妊・去勢手術、Return＝元の場所に戻す）」の必要性について紹介した記事を公開後、「近所でも地域猫を見かける」「どうすれば助けられるのか分からない」といった感想や相談が多く寄せられたという。街で猫を見かけて気になりながらも、実際の行動に移す方法が分からない人は意外に多いのかもしれない。

そんな中で一本の電話から始まったのが、今回お伝えする「ぐんた」の物語だ。

寒い雨の夜、母猫のいない状態で発見された生後2〜3週間の子猫。自力ではミルクも飲めず排せつもできないぐんたを前に、保護主はどうすればよいか分からず困惑していた。

前編「雨の夜ひとりぼっちで鳴く目が開いたばかりの子猫。脱水、栄養不足で命を落とす間際から救った人々」では、保護主の必死の対応と、ワタデキが“今すぐ行かなければ”と決断するまでの経緯を紹介した。

後編では、保護団体が抱える現実――人手も資金も限られる中、それでも「助けたい」と動き続ける坂上さんの思いをメンバーが綴った。

寝ずに続ける授乳や排泄ケア、そしてようやく自力でミルクを飲み、走り回るまでに成長したぐんたの姿を通して、「小さな命をつなぐ」ということの本当の意味をお伝えしたい。

保護主さんから坂上さんら、ワタデキメンバーに繋がった命のリレーによって、ぐんたの命は救われた。

小さな命に危機が迫る

ワタデキに限らず、ほとんどの保護団体は人手も時間も金銭的にもいっぱいいっぱいだ。話を聞けばなんとかしてあげたいと思うが、全て受けてしまったら保護団体が破たんしてしまう。

「相談してくる人に、一時的な保護や病院に連れて行くこと、その医療費の負担なども含めてどこまでできるかと聞くと、『可哀想だから保護しただけなのに私が負担するのですか？ 私はただ動物が好きなだけなのに』と言われるのですが、私たちも相談者さんの立場と変わりません。

ただ、保護した命には責任が生じ、その責任を負うことが活動に繋がっているのです。差し伸べられる手を必要としている命が目の前にあるのですから、その子を救うために保護主さんには、できるだけのことはしてほしいと伝えています。その上でどうしてもできないことを相談してもらえたらと思います」（坂上）

だが、坂上は「原則として通報者には、保護した犬猫は自分で世話をするか、または預かり先を探し譲渡に繋げてもらう」と言いながらも、連休初日の夜に、子猫を引き受けに行った。

ぐんたの保護主は、できる限りのことは精一杯やってくれたのだが、知識や経験が足りず、小さな命に危機が迫っていたためだ。

坂上のこうした行動にメンバーは誰も驚かない。

発見者、通報者に最後まで面倒を見るように求めながらも、坂上の場合、優先するのはつねに目の前の命だからだ。

そのせいで、自宅は行先の決まらない子や、譲渡するのが難しい子が何匹もいる。

多頭飼育崩壊現場からレスキューされた重度の水頭症の猫や、骨が脆く子猫の頃から何度も骨折を繰り返す珍しい症例の猫、繁殖家が近親交配を繰り返した結果、先天性の疾患を抱えた犬などが主な例だ。

坂上の保護活動の根源は「放っておけない」だ。今回に限らず、負傷猫や飼育放棄の犬などたくさんの「放っておけない」に出会い、救ってきた。

「個人で保護をしていた時、ママ友に『いつもえらいね。私も可哀想だとは思うけれど、自分の生活に支障をきたすから見て見ぬふりをするわ』といわれて、そんな考えの人がいるのだと逆にびっくりしたことを覚えています。その人も犬を飼っていたのですけれどね」(坂上)

実はワタデキメンバーである筆者も、全く同じようなことを同じような状況の友人にいわれたことがある。保護活動をするにあたってこうした決定的な認識の齟齬を突きつけられるのは実はあるあるなのかもしれない。

だが、ぐんたの保護主はできることを精一杯行い、ワタデキに育成費の一部として寄付もしてくれた。

新たな哺乳瓶でミルクを与えると

待ち合わせ場所につくと、保護主は

「保護してからずっと鳴いているんです。車の中でも鳴き続けているので抱っこしてきました。 ミルクは最初に20mlを一気に飲みましたが、それ以上からは飲んでくれなくて」

保護主から受け取ったぐんたは鳴き続けていた。帰り道にサービスエリアに寄り、保護主から預かった哺乳瓶でミルクをあげようとしたが、ちくびの穴が大きすぎてぐんたは上手く飲むことができない。

急いで帰宅し新たな哺乳瓶でミルクを与えると、一生懸命に吸い付き、満腹になると抱っこされたまま安心したように眠った 。

夢中でちくびに吸い付くぐんた

生後2週間程度の子猫はかなり小さい上、トイレを用意する必要もないため、敷物や保温用のペットボトルなどで環境を整えたハードタイプのキャリーバッグでも充分に過ごすことができる。

ぐんたも1週間ほどは、キャリーバッグを「ぐんたのおうち」にして過ごした。

現在のぐんたの様子は

コットンでの排泄ケアでおしっこはもちろん、下痢や便秘もせずに快便だったぐんた。3時間おきの授乳を続けるうちに、痩せていた体も丸くふっくらして、子猫らしい体型になった。

子猫の世話はミルクのタイミングや排泄、体温調節離乳食の切り替えの時期など、経験がないとなかなか難しい。

経験があったとしても、みな同じとはいかず、特に生後0日かつ低体重の子、低体温や貧血など体調を崩した状態で保護される子は、坂上やメンバーも寝ずの奮闘となる。

低血糖にならないよう、スポイトで1〜2mlずつミルクを与えながら、つきっきりで世話をする。真夜中に容体が急変し夜間救急に 駆け込むこともある。

それでも育つことができなかった子猫もいる。1匹1匹のベストを見極め育てていく難しさを坂上やメンバーは日々痛感している。

だが、ぐんたは踏ん張った。必死にちくびを吸い続け、奇跡を起こした。順調に成長するぐんたの姿に、メンバー全員がほっとするとともに、笑顔が広がった。

ぐんたは今もワタデキのメンバー宅ですくすくと育っている。

よちよち歩きを卒業し、飛び跳ねるような走りをみせるようになり、離乳食を食べるまでにもなった。 いつのまにか、メンバー宅の犬のトイレシートで排泄をすることも覚え、階段も上がれるようになった。

「抱っこが大好きな甘えん坊。素直で穏やかな性格のぐんたはとてもかわいいです。離れるのはさびしいけれど、ずっと大切にしてくれるお家に託すまで沢山の愛情を注ぎます」(メンバーK)

ワタデキのメンバーたちの手厚い世話と深い愛情の中で、人懐っこく成長するぐんたは、すでに知り合いを通じて、里親希望者の手があがっているという。

ワタデキメンバーたちの手厚い世話と深い愛情に包まれ、ぐんたはすくすくと育っている。

