渡辺美奈代、夫＆息子たちへのボリュームたっぷり“夜用”手作り弁当に反響「めちゃくちゃおいしそう」「お店のよう」
元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が8日、自身のブログを更新。夫＆息子たちへの“夜用”手作り弁当を披露した。
【写真】「めちゃくちゃおいしそう」「お店のよう」夫＆息子たちへの“夜用”手作り弁当
「夜お出かけする日の家族のためお弁当作り！2色丼お弁当と紅茶とりんごのパウンドケーキ作り」とつづり、2色丼の上に飾り切りしたにんじんやたけのこ、おくら、さつまいもなどの野菜やおかずを彩りよく盛り付けた“3人分”の弁当と、上にりんごをトッピングしたパウンドケーキの写真をアップ。
さらに、夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏がアップルケーキを手にポーズを決めた写真、長男でLILCRAZY名義でラッパーとしても活動する長男・矢島愛弥（28）がお弁当を手にほほ笑む写真を披露した。
コメント欄には「お店のよう」「めちゃくちゃ美味しそう」「幸せですね」などの声が寄せられている。
渡辺は1996年に昌樹氏と結婚し、2人の子どもを出産。長男は愛弥、次男はタレントの矢島名月（22）。
