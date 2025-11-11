『ユニクロ』＜世界的デザイナー×最新繊維テクノロジー＞ジャケットが値下げ！「気分にドンピシャ」「相当コスパ良くね？」「西日本の冬は余裕で越せる」
今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は11月11日現在
* * * * * * *
機能性とデザイン性がそろったジャケット
今回、ご紹介したいのはズバリユニクロシー（UNIQLO : C）の「パフテックジャケット」です。
毎シーズン、多様なジャケット類が販売されるユニクロ。
なかでも開発に10年を費やし、＜UNIQLO史上もっとも軽くて暖かい中綿＞とされる最新繊維テクノロジー「パフテック」を使ったアイテムが今期は話題になっています。
写真：ユニクロ公式インスタグラムより
また、昨年から展開している世界的なラグジュアリーブランドでデザイナーを務めてきたクレア・ワイト・ケラー氏とユニクロのコラボレーションラインのひとつ、「ユニクロシー」は継続して大人気に。
「C」の文字は彼女のイニシャルからとられています。
さっそくユニクロシーの「パフテックジャケット」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…
＜最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿を使用した「パフテック」。髪の毛の約5分の1の細さの中空糸が空気を保持して暖かい＞
＜ドローストリングでシルエットを調整できる＞
＜上質感のあるマットな素材＞
＜ふわふわのフリース襟は取り外し可能＞
＜袖の内側はリブで風が入りにくいので暖かい＞
といった紹介が。高い機能性をしっかりと確保しながら、ユニクロシーらしいデザイン性がそろった流行の短丈ジャケットということで、これは人気が出るのも当然かも。
レビューに集まった声
続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。
写真：ユニクロ公式インスタグラムより
「シルエットが今の気分にドンピシャ。女性物っぽい袖口の広がりと相まって、とてもUNIQLOには見えない」
「少々お高いですが表地の質感も綺麗で、相当コスパ良くね？と思いました。 東京周辺なら冬アウターとしても十分活躍出来そう」
「まだ冬本番ではないですが、西日本の冬は余裕で越せそう」
「かっちりした素材だけど少し裾が広がってかわいいシルエットでした。襟のボアを外すときれい目に着れてとても良い感じ」
「スカートにもジーンズにもなんでも合います！1枚あると便利！」
「実際に着てみた方が良さがわかる」
などなど。こちらもまさに絶賛の嵐。
現在値下げ中
とにかく購入した方から、その素材もデザインも賞賛の声多数。
そのユニクロシーの「パフテックジャケット」が今現在値下げされて9990円にて販売されています。
高機能かつ流行デザインのジャケットがグッと手に取りやすい状況になったということで、これは絶対に見逃せない…。
カラーは＜カーキ＞＜ブラック＞＜ブラウン＞の３色、サイズはXSからXXLまでの６種が展開していますが、XS・XL・XXLサイズは、オンラインストアのみでの取り扱いとのことでご注意を。
この冬、しっかり活躍してくれそうなユニクロシーのパフテックジャケット。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。
＜出典・写真＞
・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより