¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿2¿Í¤¬¡Ä
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£49ºÐ½÷Í¥¡õ52ºÐÇÐÍ¥¤Îà²£ÊÂ¤Ó2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ÎÇäÅ¹¤ÇÆ¯¤¯¿ÜÆ£ÍÕ»ÒÌò¤Î°æÀîÍÚ¤È°õºþ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÀÄÅÖ·ò¾Ìò¤Îºæ²í¿Í¡£Àè·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢´°Á´ÈäÏª»î¼Ì²ñ¸å¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æÀî¤Ï¡Öº£²ó¡¢»ä¤¬±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤Ï¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¤¡¢´ó¤ê³Ý¤«¤ë¤³¤È¤ò¤è¤·¤È¤·¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¿ÜÆ£¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¡¢°ÕÃÏ¤é¤·¤µ¡¢º£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤éÈà½÷¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºæ¤µ¤ó¤Ï²û¤¬¿¼¤¯¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºæ¤Ï¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÀÄÅÖ¤Ï°æÀî¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ÜÆ£¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÀÄÅÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î°æÀî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¿ÜÆ£¤Î²£¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤Î±éµ»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥á¡¼¥¸¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÇ¯Âå¤¬¶á¤¯¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö±Ç²è´Ñ¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¤¹±Ç²è¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¡Äºæ¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦É½¾ð¡¢¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öºæ²í¿Í¤È°æÀîÍÚ¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°æÀî¤Èºæ¤Ï2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×(TBS)¤Ç¶¦±é¡£13Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¤ÏºÇ½ª²ó¤Ç42.2¡ó¤Î»ëÄ°Î¨¤òÃÆ¤½Ð¤·¡¢20Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£