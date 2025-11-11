大会5勝目＆連覇かかる石川遼は賞金1位の生源寺龍憲、プロデビュー戦の中野麟太朗と同組 地元の宮本勝昌も出場
＜三井住友VISA太平洋マスターズ 事前情報◇11日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーは第1ラウンドの組み合わせを発表した。
【写真】今年のプロテスト合格者22人の名前と顔を覚えよう！
2010、12、22、24年と大会4勝を挙げ、今大会では連覇がかかる石川遼は、現在賞金ランキング1位の生源寺龍憲、11日にプロ転向を発表した中野麟太朗（早大）と午前9時40分に10番からティオフを迎える。2023年覇者の今平周吾は、今年の「日本オープン」を制した片岡尚之、比嘉一貴との組み合わせに入った。前戦の「ACNチャンピオンシップ」で今季初優勝を挙げた杉浦悠太は、今季初Vの下家秀琉、岡田晃平とのグルーピングとなった。国内シニアツアーで今季4勝で静岡県出身の53歳・宮本勝昌が参戦。57歳の深堀圭一郎、48歳の近藤智弘と午前8時55分に1番から初日をスタートさせる。賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
石川遼は？ 大会初日の組み合わせ
賞金総額6億円超え 来季の米国女子ツアー新規大会にPIFが参入「女子ゴルフを世界規模で発展」
日本では新たに22人の女子プロが誕生！ プロテスト合格者プロフィール
"渋野日向子のシャフトチョイスが面白い！ 1Wはつかまる『スピーダーNXブラック 50SR』、ウェッジにカーボン『MCI 90R』 "
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？
【写真】今年のプロテスト合格者22人の名前と顔を覚えよう！
2010、12、22、24年と大会4勝を挙げ、今大会では連覇がかかる石川遼は、現在賞金ランキング1位の生源寺龍憲、11日にプロ転向を発表した中野麟太朗（早大）と午前9時40分に10番からティオフを迎える。2023年覇者の今平周吾は、今年の「日本オープン」を制した片岡尚之、比嘉一貴との組み合わせに入った。前戦の「ACNチャンピオンシップ」で今季初優勝を挙げた杉浦悠太は、今季初Vの下家秀琉、岡田晃平とのグルーピングとなった。国内シニアツアーで今季4勝で静岡県出身の53歳・宮本勝昌が参戦。57歳の深堀圭一郎、48歳の近藤智弘と午前8時55分に1番から初日をスタートさせる。賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
石川遼は？ 大会初日の組み合わせ
賞金総額6億円超え 来季の米国女子ツアー新規大会にPIFが参入「女子ゴルフを世界規模で発展」
日本では新たに22人の女子プロが誕生！ プロテスト合格者プロフィール
"渋野日向子のシャフトチョイスが面白い！ 1Wはつかまる『スピーダーNXブラック 50SR』、ウェッジにカーボン『MCI 90R』 "
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？