高田里穂、素肌感あふれる美太ももショットが魅惑的「色っぽい」「すごくキレイ」「最強やな」
俳優の高田里穂（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。3年ぶりに発売する写真集『素描』のオフショットを投稿し、大胆に美脚を見せたグラビアショットを公開した。
【写真】「色っぽい」高田里穂の魅惑的な美ふとももショット
高田は、両肩を出したローンパースを着用し、太ももの付け根から深いスリットが入ったモノクロ写真をアップ。脚を前に出したポージングからは、太ももの付け根から足首までのラインが際立つ姿を披露している。
続けて、椅子に正座からの前傾姿勢でアンニュイな表情を浮かべ、アンダーウェアの存在を感じさせない素肌感を演出した美太ももを見せた。
妖艶なたたずまいに、ファンからは「美しい！」「色っぽい」「すごくキレイ」「高田里穂 最強やな」などの反響が集まっている。
