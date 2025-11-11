元NMB48白間美瑠、衝撃の“透け感”ランジェリー姿 “過去最大級の露出”写真集から“攻めた”厳選カット
元NMB48白間美瑠が、11日発売の『ヤングチャンピオン』No.23（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】衝撃の“透け感”ランジェリー姿…元NMB48白間美瑠、“過去最大級の露出”写真集から“攻めた”厳選カット
NMB48の1期生として11年間グループをけん引し、2021年の卒業後はモデルや俳優として活躍してきた白間。11月14日には、“過去最大級の露出”に挑んだ4冊目の写真集『MERCI』が発売予定となっている。
今回は、砂まみれの黒ビキニ姿や、衝撃の“透け感”ランジェリー姿など、“攻めた”グラビアを展開。成熟した美しさと素の表情が交差する、白間の“今”が詰まった一冊から厳選カットを届ける。
またこのほか、巻中グラビアには「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを受賞した葵りんごが登場。白間美瑠クリアファイル＆写真集撮影の舞台裏に密着したオフショットムービーを収めたDVDが付録となる。
