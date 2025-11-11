東京市場まとめ

1.概況

日経平均は402円高の51,314円で続伸して寄付きました。前日の米国市場では、ハイテク株を中心に買いが入り、日本市場でも半導体銘柄を中心に買いが優勢でのスタートとなりました。9時40分には601円高の51,513円をつけ、本日の高値を更新しました。その後は伸び悩み、上げ幅を縮小する展開となった日経平均は219円高の51,131円で前引けとなりました。





2.個別銘柄等

後場は小動きで取引を開始するも、中ごろから売りが優勢となり下落に転じました。終盤にかけては米連邦政府機関の一部閉鎖の解除を見越し、いったんの持ち高調整の動きもあって軟調に推移し、最終的には68円安の50,842円で取引を終えました。新興市場では東証グロース250指数が反落し、0.4％安となりました。

川崎重工業（7012）は6.1％安の10,685円をつけ、3日続落となりました。11日、2026年3月期（今期）の売上高にあたる連結売上収益は前期比9.9％増の2兆3,400億円を見込むと発表し、従来予想から上方修正し、過去最高となる見込みも、当期純利益は6.8％減の820億円で据え置きとなったことから、市場予想を下回ったことで失望売りが出ました。



鹿島建設（1812）は一時10.7％高の5,760円をつけ、株式併合考慮後の上場来高値を更新しました。11日、2026年3月期（今期）の当期純利益が従来予想の1,300億円から上方修正となる1,550億円（前期比23.2％増）を見込むと発表し、市場予想も上回る上方修正を好感した買いが入りました。



三菱地所（8802）は5.5％安の3,204円をつけ、大幅続落となりました。10日、2026年3月期第2四半期決算は、純利益が前年同期比16.1％増の580億円となり、市場予想を下回りました。通期業績の上方修正や自社株買いなど驚きのある発表はなく、株価は今年に入ってからの高値圏にあったこともあって、利益確定の売りが出ました。



ブラザー工業（6448）は13.0％高の2,988円をつけ、3日続伸となる大幅高となりました。2026年3月期（今期）の当期純利益は従来予想の550億円から上方修正となる、前期比15.0％増の630億円を見込むと発表し、増益と上方修正を評価した買いが入りました。



大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）は11.3％安の2,232円をつけ、3日続落となりました。10日、2026年3月期（今期）の単独営業利益が従来予想の45億円から上方修正となる、前期比50.4％減の50億円を見込むと発表するも、下期にかけて業績が伸び悩む見込みとなり、これを嫌気した売りが出ました。

VIEW POINT: 明日への視点

日経平均は0.1％安と小幅安で取引を終えました。明日の材料には、本日の大引け後のソフトバンクグループ（9984）やりそなホールディングス（8308）、JX金属（5016）などの決算発表があげられます。ソフトバンクグループが足元の日経平均の上昇をけん引しており、決算内容を経て買い材料となるか注目です。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部