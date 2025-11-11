「世界えだまめ早食い選手権」実行委員長 大島健さん ４４

「新潟県を枝豆王国に」――。

県産枝豆を食べる速さや美しさを競うユニークなイベント「世界えだまめ早食い選手権」を主催している。

栽培面積は全国トップにもかかわらず、ブランド力は今ひとつ。イベントを通じて県産枝豆をアピールし、知名度の向上を目指している。

長岡市で７月２０日に開かれた今年の選手権。第８回の今回は、個人戦の参加募集枠７０人に対し、約２・３倍の応募があった。徐々に人気が高まっているようだが、「まだまだＰＲしないと。海外でも開催したい」と鼻息が荒い。

農機具などの販売・整備が家業で、知り合いの農家からよく枝豆をもらった。幼い頃から、夏の食卓には青々とした山盛りの枝豆があった。

２０１６年頃、若手農家らが県産枝豆をＰＲするため、選手権を企画していることを知った。「面白そうだ」。早速、ボランティアスタッフとして運営に加わった。

ＰＲ動画の製作などに携わる中で、発起人の若手農家から「県産枝豆は県内消費が多く、県外にはあまり出荷されない。全国的な知名度は低いんだよね」と聞いた。

確かにそうだ。新潟の名産品を考えてみると、思いつくのは酒や米だった。残念ながら、枝豆の「え」の字も思い浮かばなかった。

「『新潟といえば枝豆』。そんなふうに言われるようにしたい」。知名度が上がってブランド力がつけば農家も潤う。枝豆愛が高じて活動にのめり込んだ。

回を重ねるうちに、選手権はＳＮＳで話題となり、年々、参加者が増えた。軌道に乗ったと思ったところでコロナ禍に遭い、２回の中止を余儀なくされたが、明けた２２年、第５回から実行委員長に就いて選手権のかじ取りを引き継いだ。

実行委員長としては２３年、県と協力して、東京で選手権の予選会を初めて開催するなど、全国的な認知度の向上を狙ってＰＲに本腰を入れた。今では海外メディアの取材も受けるようになり、知名度の向上を実感する。

今夏、県は「えだまめ県、新潟。」のキャッチコピーを掲げ、全国ＰＲに乗り出した。官民一体で県産枝豆を盛り上げようとする機運が高まっている。

世界をみると、台湾産の冷凍枝豆が主に流通しているようだが、「新潟が枝豆の出荷量で国内トップとなり、世界で日本が１番になってくるとうれしい」と追いつき追い越せの勢いだ。

新潟の枝豆を世界へ。歩みは止めない。

記者から

新潟に赴任するまで枝豆の生産が盛んだと知らず、品種の多さに驚かされた。今では、地域ごとの枝豆を食べ比べるのが毎年の楽しみだ。大島さんは「枝豆は鮮度が命。新潟に枝豆を食べに来る人が増えるとうれしい」と話す。新潟の枝豆ファンは着実に増えていくだろう。（大竹弘晃）