昨年大ヒットしたミュージカル・ファンタジー映画「ウィキッド ふたりの魔女」の続編「ウィキッド 永遠の約束」のプレミア上映会が１０日、ロンドンで開催された。

だが、同イベントに出席した主演のアリアナ・グランデ（３２）と共演者で恋人のイーサン・スレイター（３３）が互いに距離を置いていたことから、２人のロマンスはすでに破局したとの憶測を呼んでいる。

互いに既婚者だったアリアナとイーサンは２０２２年、「ウィキッド」の撮影現場で出会い、翌年に不倫交際が発覚した。当時、アリアナには高級不動産業者の夫がおり、イーサンは高校時代から恋人だった女性と結婚していた。その後、２人はともに離婚している。

だが、ここにきて２人の関係に大きな変化があったという。

英紙「ミラーＵＳ」によると、これまで最新作のプロモーションを２人は別々に行い「一緒に撮影された写真は集合写真のみで、その際も共演者たちが２人の間に立っていた。関係者は同紙に、２人は数か月前から「くっついたり離れたりを繰り返している」と証言している。

さらに、アリアナは最近の米紙ニューヨーク・タイムズとのインタビューで、イーサンに言及し、「交際していた相手」と過去形で表現。ただ、インスタグラムは互いフォローし続け、全ての投稿に「いいね！」を付け合っているという。