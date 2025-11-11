メ～テレ（名古屋テレビ）

この時期に楽しむ人が多い「もみじ狩り」。でも場所によってはクマに遭遇する可能性も…。クマの生態に詳しい岐阜大学応用生物科学部の淺野玄・准教授に話を聞きました。

まずは冬を前にした今、「クマの冬眠」について尋ねました。

「冬眠しないクマはほとんどいない。冬眠する理由は、食べられる餌が少なくなって、その間を寝て過ごす。雪が降って餌がなくなると、動き回って餌を求めるのはエネルギーのロスになる。基本的には冬眠すると考えていい」（淺野准教授）

動物園のクマは、餌が毎日のようにもらえるため、冬に寝てエネルギーの消費を抑える必要がないので冬眠しません。

しかし野生のクマは冬の間、食べ物がなくなってしまうので冬眠をします。

「冬眠に入るまでに十分な餌が食べられなかったクマは、餓死して生存競争に負ける。『冬眠しないクマがいる』というのは過剰な反応かと思う。ただ人里に近いところで遅くまで柿が残っている場所では、山で餌が食べられなかったクマが執着する可能性がある。冬眠に入るまで行動が長引くクマはいるかもしれないが、ごくわずかだと思う」（淺野准教授）

東海地方のクマ「12月末までには冬眠する」

淺野准教授によりますと、今年の東海3県は餌となるドングリが東北と比べ多いとのことで、東海地方に生息しているクマは12月末までには冬眠するといいます。

「もみじ狩り」の際、冬眠前のクマへの対策について聞きました。

「クマの出没情報は自治体がリアルタイムで公表しているので、紅葉狩りの先でそういう情報が出ていないか、情報収集を積極的にしてほしい。万一クマに襲われた時に、複数人だと対応しやすいし、複数の方がクマに対して『ここに人がいる』とアピールしやすいので、複数人で行動することを勧めている」（淺野 准教授）

そのほか、目撃や被害が多い朝や夕方を避け、クマよけの鈴、クマ撃退スプレーなど、十分な準備をしてから出かけてほしいと話します。