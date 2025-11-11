66歳・安藤優子、オールネイビーの“きちんとコーデ”に反響「素敵！」「カッコいい」「さすがです」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が10日、自身のインスタグラムを更新。オールネイビーの“きちんとコーデ”を披露した。
【写真】「カッコいい」「素敵！」「さすがです」安藤優子のオールネイビー“きちんとコーデ” ※2枚目
安藤は「さて本日は上智大学地球市民講座の最終日です。ので、センセイコーデは、オールネイビーに」と、パンツスーツスタイルでかっこよく決めた玄関での写真を投稿。
コーデについて「ネイビーの半袖タートルネック、ネイビーのウールパンツ､カシミアの紺ブレです。パンツは#ヨシエイナバ ､紺ブレは#エブール です。こういうオールネイビーコーデはやはり落ち着きます」と紹介した。
コメント欄には「素敵！」「カッコいい」「さすがです」「キリッと着こなされて素敵」「クール!!」「魅力的」などの声が寄せられている。
