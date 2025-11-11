『銀河鉄道999』ラベルのウイスキーが4年ぶりに限定販売 ほほ笑むメーテルが描かれた2種登場
WHISKY MEWは、4年ぶりに『銀河鉄道999』ラベル・ウイスキーを発売する。メーテルが描かれたラベルで、2種のウィスキーが登場する。
【写真】メーテル眺めてしっぽり…『銀河鉄道999』ラベルのウィスキー
『銀河鉄道999』は、松本零士氏が1977年に連載を開始したSF漫画が原作で、78年にはテレビアニメ化、79年には劇場アニメ化され、日本にSFブームを巻き起こした、アニメ史に残る大人気作品。裕福な人々が機械化人となり永遠の命を謳歌する未来世界を舞台に、機械伯爵に母を殺された主人公・星野鉄郎が謎の美女メーテルとともに銀河超特急999号に乗り込み、機械の体をくれる星を目指して宇宙空間を旅する物語。キャプテンハーロック、エメラルダス、トチロー…魅力あふれるヒーロー、ヒロインが総結集して壮大なロマンを展開する。
本商品には、メーテルの哀愁漂う表情と銀河へと旅立つ列車が描かれた『銀河鉄道999』のラベル、ボトルの中には琥珀色の遥かなる宇宙が広がる。
今回、ウイスキー評論家・山岡秀雄氏が選んだのはジャパニーズとスコッチの2本のウイスキー。
第1弾として発売されるのは「戸河内2020」。世界遺産・厳島神社の対岸に位置するSAKURAO DISTILLERYが製造する「戸河内」は、中国山地の奥深くにある廃線のトンネルを利用した戸河内貯蔵庫で熟成されることで知られている。山岡氏がSAKURAO DISTILLERYを訪れ、戸河内貯蔵庫の樽の中から厳選したシングルカスク。モルティーでフルーティー、複雑な甘い香りと、力強さを感じる味わいで長い余韻が楽しめる、5年物とは思えないような熟成感がある。
第2弾として発売されるのは「インバーゴードン1987」。スコットランド・ハイランド地域にあるグレーン蒸留所で造られた長熟36年のシングルグレーン。モルトウイスキーと対比されるグレーンウイスキーは、糖化のために使用する大麦麦芽の他に小麦などの穀類が原材料で、軽やかで穏やかな性格が特徴。「インバーゴードン1987」は、カスタードクリームとプリンのカラメルの香り、スパイシーさと仄かなビター感とともに徐々に甘さが口の中に広がり複雑味を与えてくれる。ストレートでゆっくり味わいたい1本。
『銀河鉄道999』ラベルの「戸河内2020」は、総本数238本。今回の抽選販売数は155本で、抽選予約受付期間は25日正午12時〜12月1日午後11時59分となる。申し込みは1人1本限り。
『銀河鉄道999』ラベルの「インバーゴードン1987」は総本数219本。今回の抽選販売数は175本で、抽選予約受付期間は12月3日正午12時〜9日午後11時59分となる。申し込みは1人2本まで。
