¡¡¹áÀî¸©Ä¾ÅçÄ®¤Î»Í¹ñµ¥Á¥¤¬8·î¤ËÎ¹µÒÁ¥¤òÄê°÷¥ªー¥Ðー¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Í¹ñ±¿Í¢¶É¤Ï11Æü¡¢Í¢Á÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¿ÎáÊ¸½ñ¤ò½Ð¤¹¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñ±¿Í¢¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Í¹ñµ¥Á¥¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡¦²Æ²ñ´ü½éÆü¤Î8·î1Æü¡¢Äê°÷80¿Í¤ÎÎ¹µÒÁ¥¡Ö¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥É¡×¤ËÂç¿Í80¿Í¡¢»Ò¤É¤â5¿Í¤ò¾è¤»¤ÆÄ¾Åç¤ÎµÜ±º¹Á¤«¤é¹â¾¾¹Á¤Þ¤Ç±¿¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î4Æü¤Ë»Í¹ñµ¥Á¥¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢»Í¹ñ±¿Í¢¶É¤¬22Æü¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¡£Á¥Çõ°ÂÁ´Ë¡¤Ê¤É¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ì¿ÎáÊ¸½ñ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¿Îá¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¬°ÂÁ´¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÖÀª¤òÅ¬ÀÚ¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÎ¦¾åºî¶È¼Ô¡¢Á¥Æâºî¶È»Ø´ø¼Ô¤¬Î¹µÒÄê°÷¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÁ¥Ä¹¤Ê¤É¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É9¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶ñÂÎÅªÁ¼ÃÖ¤ò12·î10Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¸½ñ¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Í¹ñµ¥Á¥¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥§¥êー¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢»Í¹ñ±¿Í¢¶É¤¬8·î5Æü¡¢³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö·Ù¹ð¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£