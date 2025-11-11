JAXAが「月面探査車開発」など10職種以上を一斉公募 エンの特設ページで受け付け
エン株式会社は2025年11月11日、同社が展開する「ソーシャルインパクト採用プロジェクト」の枠組みで、JAXAの公募を開始し、「月面探査車（有人与圧ローバー）開発」を含む10ポジション以上の人材を一斉募集すると発表しました。応募は同社が運営する求人サービス経由で受け付けます。公募は宇宙業界の実務経験を必須とせず、他業界で培った専門性の活用を想定しているとしています。
JAXAは国際宇宙探査や地球周回低軌道での有人活動など、多様なプロジェクトを推進しており、変革期に対応するため意欲ある人材の参画を求めています。公募職種には、「アルテミス計画」で重要な役割を担う有人与圧ローバーの開発、月の水資源の利用可能性を調査する「LUPEXプロジェクト」におけるLUPEXローバーの開発など、月面探査に関わる開発・運用も含まれます。
募集要項
募集職種有人与圧ローバーの開発月極域探査機（LUPEX）の開発・運用有人宇宙システム・機器の開発におけるシステムエンジニアリングアルテミス計画と連携した国際宇宙探査計画の企画立案や月・火星探査ミッションの立ち上げに向けた研究開発アルテミス計画を含む有人宇宙システムの運用管制・実験・訓練に係る地上運用システムの開発国際宇宙ステーション退役後に向けた法的枠組構築・アルテミス計画関連プロジェクトの協定・契約法務有人宇宙システム・機器の開発におけるシステムズエンジニアリング
応募受付応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』応募受付期間 2025年11月10日（月）〜12月7日（日）特設ページ https://www.enjapan.com/project/jaxa_2511/
編集／sorae編集部
（編集部注：本記事はリリース情報にもとづく第三者報道です。詳細や最新情報は公式サイトを参照してください）
関連記事内閣衛星情報センターが管理職候補を募集 民間サイトで初の実施参考文献・出典JAXA、エンで「月面探査車開発」など10ポジション以上を一斉公募（PRTIMES）