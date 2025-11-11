エン株式会社は2025年11月11日、同社が展開する「ソーシャルインパクト採用プロジェクト」の枠組みで、JAXAの公募を開始し、「月面探査車（有人与圧ローバー）開発」を含む10ポジション以上の人材を一斉募集すると発表しました。応募は同社が運営する求人サービス経由で受け付けます。公募は宇宙業界の実務経験を必須とせず、他業界で培った専門性の活用を想定しているとしています。

JAXAは国際宇宙探査や地球周回低軌道での有人活動など、多様なプロジェクトを推進しており、変革期に対応するため意欲ある人材の参画を求めています。公募職種には、「アルテミス計画」で重要な役割を担う有人与圧ローバーの開発、月の水資源の利用可能性を調査する「LUPEXプロジェクト」におけるLUPEXローバーの開発など、月面探査に関わる開発・運用も含まれます。

募集要項

募集職種

応募受付

