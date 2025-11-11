¡Ú¥Ë¥åー¥ªー¥×¥ó¡ÛÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉŽ¥»°±º·»Äï¤æ¤«¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥·¥ç¥Ã¥×À×¤Ë¿·¥«¥ë¥Á¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃÂÀ¸(ÀÅ²¬)
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡¢¡Ö¥«¥º¡×¤³¤È»°±ºÏÂÎÉÁª¼ê¤È·»¤Î»°±ºÂÙÇ¯»á¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¡¢2¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬11Æü¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1965Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«ーÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¥·¥ç¥Ã¥×¥´ー¥ë¡×¡£¤½¤³¤Ï¡¢»°±ºÂÙÇ¯»áŽ¥ÏÂÎÉ»á·»Äï¤¬¾¯Ç¯»þÂåÅ¹¤ÎÁ°¤Ç¥Üー¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍøÍÑµÒ¡Ë
¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤«¤é¡Ø¥ä¥¹Ž¥¥«¥º¡Ù¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê»°±º ÂÙÇ¯ »á¡Ë
¡ÖÀÅ²¬¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤È´î¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡£¤³¤³¤Ç°é¤Ã¤¿»°±º·»Äï¤¬¼þ¤ê¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£