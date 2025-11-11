ミアヘルサ、上期経常が64％増益で着地・7-9月期も5.4倍増益

ミアヘルサホールディングス <7129> [東証Ｓ] が11月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比64.2％増の1.9億円に拡大し、通期計画の4.4億円に対する進捗率は5年平均の27.9％を上回る44.8％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比53.6％減の2.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.4倍の1.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.5％→2.3％に改善した。



株探ニュース

