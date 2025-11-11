自民党と日本維新の会は、それぞれ経済対策案をとりまとめ、11日夕方、高市首相に提言を行います。

自民党の提言案では、経済対策の基本姿勢として「必要な施策・予算は、一切のためらいなく断行する」としています。

政策の柱として、「危機管理投資と成長投資による強い経済の実現」を掲げ、情報通信やエネルギー、造船、宇宙、コンテンツなどの分野で国が大胆に投資し、民間企業などがリスクを取れる仕組み作りを求めています。

物価高対策としては、「厳冬期の電気・ガス代の緊急支援」のほか、地方自治体が柔軟に使い道を決めることが出来る重点支援地方交付金の拡充を求めています。

また、国や地方公共団体によるさまざまなサービスの発注価格について、物価上昇を反映させることなども求めます。

一方、日本維新の会の提言案では、「歳出の無駄を排除し、財政の効率化を進める」として、行財政改革を行う“政府効率化局”の設置を掲げています。具体的には、税制上の優遇措置である「租税特別措置」と「高額補助金」の総点検を行い,

効果が低いものは廃止するとしています。

また、中長期の物価高対策として、2年間に限り、飲食料品を消費税の対象としないことも視野に、法制化の検討を行うことなどを求めます。

また、当面の物価高対策としては、重点支援地方交付金で、地方自治体が「おこめ券」など独自の給付を行う場合は、子育て世代などに対象を絞ることを求めました。その上で、給付はマイナンバーを活用して電子クーポンで行うなど、事務コストの削減や支援の迅速化を求めています。

政府は、提言を踏まえた上で、今月下旬に経済対策をまとめる見通しです。