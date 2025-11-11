フジテレビは、11日午後7時から、バラエティー特番『異次元すぎて衝撃＆大爆笑！やりすぎ大富豪』を放送する。

世界各国の“大富豪”たちの、常識では考えられない金銭感覚と驚きの暮らしぶりを紹介するバラエティー番組。

今回は、激レア大谷翔平グッズを数百点集める熱狂ファン、永遠の美しさを求め数十億円を費やす88歳女性、そしてアラブの大富豪が1兆円以上をかけて没頭する驚がくの趣味などなどスケールも価値観も“やりすぎ”な面々ばかりを取り上げる。

大谷翔平グッズを集めるのは、埼玉県越谷市にある、年間約8万人が訪れる大型クリニック「かみむら歯科・矯正歯科クリニック」。歯科医院の理事長である英之氏はアメリカの試合にも足を運び、メジャーリーグのオークションサイトも小まめにチェックし、貴重なグッズを多数購入しているという。展示されているのは、折れたバット、通算250号達成時のエルボーガード、キャリア初三振の試合球、実際に着用したユニホーム、そしてオールスター戦で着用したヘルメットなど。来院した患者からは「ここまで貴重なものがそろっているとは思わなかった」「本格的すぎて驚いた」といった声が多く、クリニックの特長の1つとなっている。

番組のMCはアンタッチャブルの2人で、ゲストにINI西洸人、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、藤本美貴、ゆうちゃみを迎える。