映画「影武者」や無名塾の主宰などで知られる俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さんが8日に死去したことが11日、分かった。92歳だった。無名塾の公式サイトで発表された。

公式サイトは「生涯現役を貫いた唯一無二の俳優でした」と伝えた。

俳優ひとすじの人生だったが、歌手としてレコードを数枚出している。

その中に「あなたのその手」という曲がある。67年に発売された「拳銃のバラード」のB面である。

作詞は、妻の宮崎恭子さん（本名仲代恭子）である。俳優座養成所で一緒だった2人は57年に結婚した。女優だった宮崎さんは結婚を機に、脚本家、演出家に転身した。

「あなたのその手」はバラードで当時、宮崎さんは36歳。仲代さんは34歳。

♪なぜか重ねられない あなたのその手と この僕の手よ…

こんなに近くにいて、見つめ合っているのに別々の2人、と歌う。途中には、同様のセリフが入る。抑揚を抑えた、仲代さんらしい言い回しである。相手を思う深い愛情が、逆説的に歌われている。

宮崎さんは仲代さんと無名塾を立ち上げ、支え続けた。しかし、96年6月27日に膵臓（すいぞう）がんのため65歳という若さで死去した。

告知はなかったが、死期を悟った宮崎さんは、仲代さんにラブレターを書き続けた。

「2人で作った無名塾だけは、絶対にやめないでね」。遺言とも思える言葉が並んだ。

亡くなるまで書き残したイラストと、さまざまな思いをつづった作画集。タイトルは「仲代達矢さま おいしい人生をありがとう」だった。

仲代さんはかつてインタビューに「もし（無名塾を）やめていたら、1人の孤独な老俳優としてさまよっていたことでしょう」と、宮崎さんの“遺言”に感謝した。

無名塾の壁には、宮崎さんの写真がずっと飾られていた。2人は天国で再会し、お互いの手を重ね合わせていることだろう。【笹森文彦】