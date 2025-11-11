元宝塚歌劇団花組トップスターで、現在は俳優として活躍中の真飛聖が自身のInstagramを更新し、白石麻衣との2ショットを披露した。

【写真】白石麻衣が真飛聖に寄り添う美麗なスマイル2ショット

■真飛聖が芸能活動30周年を記念したライブを開催

1995年に宝塚歌劇団に入団し、花組トップスターとして人気を博した真飛。2011年の退団後は俳優として活躍している。真飛は、芸能活動30周年を記念して、東京・COTTON CLUBで30周年記念ライブ『真飛聖 30th Anniversary Live』を10月20日と21日の2日間にわたって開催した。

真飛は、自身のInttagramでライブ中の写真の他、来場した著名人とのバックヤードでのオフショットを連続で公開している。その7投稿目に白石が登場。真飛は「Liveを観に来てくれた大切な方々との写真 続きましては～ 可愛い可愛い まいやん」とコメントし、白石との2ショットを披露した。

写真は、袖がレース生地の黒ワンピースとパールのネックレスをつけた白石が、白スーツにライブTシャツを合わせ、ピースする真飛に優しく寄り添う笑顔のショットだ。SNSには「まいやんとのツーショット最高かよ！」「聖ちゃん＆まいやん可愛い」といった声が集まっている。

白石と真飛は、2025年2月に放送された『なりゆき街道旅』（フジテレビ）で共演。真飛が撮影した写真を白石が自身のInstagramで披露したことも。

他に、映画『マッチング』で共演した土屋太鳳、内田英治監督との3ショット（2枚目）や松岡昌宏と青山倫子との3ショット（3枚目）、中井美穂との2ショット（5枚目）、安蘭けい、熊谷真実、山口良一らとの集合ショット（9枚目）など、豪華で貴重なショットを大量に公開している。

