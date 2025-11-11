スパーズのウェンバンヤマがNBA史上初の記録を樹立…4Qに18得点と爆発し逆転勝利に導く

11月11日（現地時間10日）、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマは、シカゴ・ブルズとの1戦でNBA史上初の記録を樹立した。

先発出場したウェンバンヤマはこの試合、約36分間の出場で38得点12リバウンド5アシスト5ブロックをマーク。さらに5本の3ポイントシュートを沈め勝利に貢献した。この記録で、1️試合で35得点以上10リバウンド以上5アシスト以上5本以上の3ポイント成功を記録した、NBA史上初の選手となった。

さらにNBA史上3番目に長い95試合連続で1ブロック以上を記録しており、パトリック・ユーイング（元ニューヨーク・ニックスなど）が持つ145試合連続の記録を更新できるかにも注目が集まる。

スパーズはこの試合、前半でリードを奪うも第3クォーターに失速し、一時13点のビハインドを背負う展開に。それでもウェンバンヤマが第4クォーターだけで18得点を挙げゲームを支配し、121－117で逆転勝利を収めた。

“エイリアン”のニックネームを持つウェンバンヤマが、今シーズンどんなエイリアンスタッツを残すことができるか。これからも目が離せない存在だ。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 121－117 シカゴ・ブルズ ＠ユナイテッドセンター



SAS｜34｜29｜26｜32｜＝121



CHI｜26｜38｜34｜19｜＝117









【動画】まさにエイリアン…スパーズのウェンバンヤマがNBA史上初の記録で勝利に導く