HANA新曲「NON STOP」リリース決定！新ビジュアルではMOMOKAが大胆イメチェン

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAの新曲「NON STOP」が、2025年内にリリースされることが決定、併せて新ビジュアルが解禁された。

■止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描いた、決意の一曲「NON STOP」

2025年4月2日のメジャーデビュー以降、立て続けに話題作を発表してきたHANA。新作「NON STOP」は、デビュー後も止まることなく走り続ける彼女たちの“今”をリアルに描いた、決意の一曲となっている。

ジャンルや枠に囚われない音楽性で進化を続けるHANAが、2025年の締め括りにどのような言葉とサウンドでこの一年の歩みを表現するのか注目だ。

また、リリース日の発表に先駆け、最新のアーティストビジュアルも公開。メンバーのMOMOKAが金髪のボブヘアという大胆なイメージチェンジで登場し、白い空間と白い衣装の世界観の中でも、各メンバーの個性が際立つスタイリッシュなビジュアルが目を引く。

セットにはトラスとファーが印象的なアクセントとして配置され、構築的かつ洗練された雰囲気を演出。これまでのHANAとは一線を画す、進化した姿を見せている。

2025年内リリースに向け、さらなる詳細発表にも注目が集まる。HANAの次なる一手に期待して続報を待とう。

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「My Body」

2025年内リリース予定

「NON STOP」

■関連リンク

HANA OFFICIAL SITE

https://hana.b-rave.tokyo