Nextorage、“VPG1600対応”のCFexpress 4.0 Type Bメモリーカードを開発発表 VPG400と両対応 2026年初頭に商品化
Nextorage株式会社は11月11日（火）、VPG1600規格に対応するCFexpress 4.0 Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+シリーズ」を、2026年初頭の商品化に向けて開発していると発表した。
VPG1600は1,600MB/秒の最低継続書き込み速度を保証するもので、CompactFlash Associationが2025年2月に策定したVideo Performance Guarantee Profile 5.0内で規定されている規格。超高ビットレートの動画撮影に対応するとして、今後開発が期待されるカメラ機材の性能向上にも対応するという。
またVPG400規格についても認証を取得し、VPG1600との両対応モデルになるとしている。VPG400はソニーやキヤノンの一部製品で採用する規格。
現行のCFexpress Type Bメモリーカード対応機器との互換性も確保する。
なお、11月19日（水）から11月21日（金）に幕張メッセで開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2025」でも、「NX-B2PRO+シリーズ」を展示する予定という。