Nextorage株式会社は11月11日（火）、VPG1600規格に対応するCFexpress 4.0 Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+シリーズ」を、2026年初頭の商品化に向けて開発していると発表した。

VPG1600は1,600MB/秒の最低継続書き込み速度を保証するもので、CompactFlash Associationが2025年2月に策定したVideo Performance Guarantee Profile 5.0内で規定されている規格。超高ビットレートの動画撮影に対応するとして、今後開発が期待されるカメラ機材の性能向上にも対応するという。

またVPG400規格についても認証を取得し、VPG1600との両対応モデルになるとしている。VPG400はソニーやキヤノンの一部製品で採用する規格。

現行のCFexpress Type Bメモリーカード対応機器との互換性も確保する。

なお、11月19日（水）から11月21日（金）に幕張メッセで開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2025」でも、「NX-B2PRO+シリーズ」を展示する予定という。

主な製品仕様

容量：660GB、1,330GB フォームファクタ：CFexpress Type B インターフェース：PCIe 4.0×2、NVMe 1.4 NANDフラッシュメモリ：pSLC