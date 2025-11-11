山形県内で特殊詐欺被害が相次いでいます。

【写真を見る】【動画】紙袋が何者かに持ちさられ...警察官や検事を装う手口で80代女性が特殊詐欺被害に 被害額775万円（山形）

先月には、鶴岡市の８０代の女性が現金７７５万円をだまし取られる被害があったということです。

犯人はＮＴＴを名乗り女性に電話をかけ、その後、警察官や検事を装ってカネをだまし取りました。

警察によりますと、先月６日、鶴岡市に住む８０代女性の固定電話にＮＴＴを名乗る自動音声がかかってきました。

女性はガイダンスに従ってボタンを押したところ、警視庁中央警察署や検事を名乗る男らに電話が繋がったということです。

女性は男らから、「暴力団員の男を捜査していたところ、犯罪の金があなたの口座に入金されている。あなたが犯罪に加担していないか確認する必要がある」などと言われたということです。

女性は、身の潔白を証明するために捜査への協力を求められ、男らと連絡をとるようになりました。

その後、女性は男らから「お金の札番号を確認する必要がある」と言われ、男らの指示に従い、金融機関の窓口で４回にわたり合計７７５万円を出金しました。

■何者かが紙袋を...

男らから、「警察官がお金を取りに行く」と言われた女性は、紙袋に現金を入れて自宅敷地内に保管していましたが、紙袋はいつの間にか何者かが持ち去っていたということです。

女性は、男らからお金を返すと言われ待っていましたがいつになっても金が戻ることはなく、男らに電話が繋がらなくなったことで、親戚に相談し、被害に気が付きました。

警察は、警察官がお金を下ろすよう求めたり、現金を要求することはないとして注意を呼び掛けています。

今年県内で確認された特殊詐欺の被害総額は、先月末時点でおよそ３億６０００万円に上り、去年１年間の被害額をおよそ４０００万円上回っています。