¡ÚMLB¡ÛWS¤Ç¤âÂ¸ºß´¶È¯´ø¤Î¥¥±¤ä¥í¥Ï¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¼çÍ×7Áª¼ê¤Þ¤È¤á¡¦Å¸Ë¾Í½ÁÛ
·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¡£º£À¤µª½é¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤â¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¿ô¡£¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Î¥íー¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤òFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿7¿Í¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤äÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ú°úÂà¡Û¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çー
FA¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢°úÂà¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤À¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤â2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤°ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎËë°ú¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÁê¼¡¤°ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢37ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤é¥íー¥Æー¥·¥ç¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¡£22»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¡¢Ã¥»°¿¶84¡¢WHIP1.22¤È¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤Î3000Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºµå»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£µåÃÄ¤Ï¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¤ß¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥«ー¥·¥çー¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¢¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ(2011,2013,2014)¡¢2014Ç¯MVP¡¢11ÅÙ¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª½Ð¡¢3,000Ã¥»°¿¶Ã£À®
¢£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È
º£µ¨¡¢ÂÇ·â¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÇºÇ¤â´üÂÔ³°¤ì¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È³°Ìî¼ê¤À¤í¤¦¡£24Ç¯¥ª¥Õ¤Ë1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¡¢º¸Íã¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï138»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.199¡¢ËÜÎÝÂÇ12¡¢ÂÇÅÀ36¡¢OPS.637¤ÈÂçÉÔ¿¶¡£
¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬Éü³è¤ò¿®¤¸µ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë¶É¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¥íー¥¹¥¿ー³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ÏÀäË¾Åª¡£º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤òÍß¤¹¤ëÂ¾µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Û¤É¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¢£¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Òー¥Ëー
¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¡¢¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤«¤éDFA¤È¤Ê¤ê¥Þ¥¤¥Êー·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Òー¥ËーÅê¼ê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¥íー¥¹¥¿ーÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥Èµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡£
Íèµ¨°Ê¹ß¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÀèÈ¯¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¤¿¤á¡¢ºÆ·ÀÌó¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£34ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¾µåÃÄ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀèÈ¯ÉÔÂ¤ÎµåÃÄ¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó5¡¢6ÈÖ¼ê¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤«¡£
¥Òー¥Ëー¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¢¨2016～2017Ç¯¤Ï¥È¥ßー¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¡£2023Ç¯¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ç¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡
¢£¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â°ìºÝÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¤¦¤±¤ë¤Û¤É¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡È¥¥±¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÉª¤Î±ê¾É¤ÇILÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢92»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.203¡¢ËÜÎÝÂÇ10¡¢ÂÇÅÀ35¡¢OPS.621¤ÈÀ®ÀÓ¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡È¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÃË¡É¤È¤·¤ÆÂÇ·â¡¦¼éÈ÷Î¾ÌÌ¤Ç¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢²áµî2Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î2·î¤Ë1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µåÃÄ¤Ï¥Áー¥à¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¸å¤Î¡È¥é¥¹¥È¥Ôー¥¹¡É¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Â¾µåÃÄ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤«¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤âÊÔÀ®¤¬À°¤Ã¤¿¸å¤Ë1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¢£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè7Àï¤Çµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤Î·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ç´öÅÙ¤â¥Áー¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤Ã¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡£º£µ¨¤Ï114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.262¡¢ËÜÎÝÂÇ7¡¢ÂÇÅÀ27¡¢OPS.715¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÀ¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
Íèµ¨37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦1Ç¯²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¥Áー¥à¤Ø¤Î°¦¤ÏËÜÊª¡£¸½¾õ¡¢Ãæ·ø¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Â¿¤¤¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Áー¥à»ö¾ð¤È¤·¤Æ¤â¼ã¼êÆâÌî¼ê¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤È¤·¤Æ¿ô»ú¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¹×¸¥ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â1Ç¯·ÀÌó¤Ç»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥í¥Ï¥¹¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¢£¥«ー¥Óー¡¦¥¤¥§ー¥Ä
1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óµß±ç¡¢¥«ー¥Óー¡¦¥¤¥§ー¥ÄÅê¼ê¡£¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ²¿ÅÙ¤«ILÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É50»î¹ç41.1²ó¤òÅê¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨5.23¤È¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬´üÂÔ¤·¤¿Á°Ç¯¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤ÄãÄ´¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
K%¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¹â¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢38ºÐ¤È¤¤¤¦¹âÎð¤Ë²Ã¤¨¸Î¾ãÎò¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¡¢¼ã¼ê¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹»ÄÎ±¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¥¹¥È¥Ã¥Ñー¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñー¤òÍß¤¹¤ëÃæ·øµåÃÄ¤Ç¤Î1Ç¯·ÀÌó¤¬¸½¼ÂÅª¤«¡£
¥¤¥§ー¥Ä¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¢£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯
24Ç¯²Æ¤Ë3¥Áー¥à´Ö¤Î¥È¥ìー¥É¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹Æþ¤ê¤·24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.13¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ç¤âÀèÈ¯»ö¾ð¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥ÑーÅª¤ÊÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶ÐÂ³ÈèÏ«¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤È¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÅÐÈÄ¤Ï¤ï¤º¤«14»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µå°Ò¤ÈÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤Ï·òºß¡£29ºÐ¤È¤¤¤¦Ãæ·ø¤É¤³¤í¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óºÆÊÔÃæ¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ò·ï¼¡Âè¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥¯¥íー¥¶ーÉÔºß¤Î¥Áー¥à¤¬¹¥¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á°ÜÀÒ¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¥³¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÇ¯ÅÙÊÌÀ®ÀÓ
¥í¥Ï¥¹¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î2Ì¾¤¬»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÍè¥·ー¥º¥ó¡£ºÆÊÔ¤¬É¬¿Ü¤ÎÃæ·Ñ¤®¿Ø¤Îº£¸å¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥Ö¥êー¥°¤â³Ú¤·¤ß¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£