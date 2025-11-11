保土谷、今期経常を一転27％減益に下方修正

保土谷化学工業 <4112> [東証Ｐ] が11月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比58.5％減の18.3億円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の50億円→35億円(前期は47.7億円)に30.0％下方修正し、一転して26.6％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の16.6億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比50.9％減の5.8億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の12.5％→4.9％に急低下した。



